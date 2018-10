Per un selfie precipita e muore dal 27esimo piano Le immagini choc : Terrificante morte per una donna che si era seduta sulla ringhiera di un balcone al 27esimo piano per farsi un selfie, forse per riprendere il panorama della città. E' successo a...

Aggiornamenti in fase di rilascio Per LG V20 - Huawei P20 Pro - ASUS ZenFone 4 Selfie - Samsung Galaxy S8 - J4 - A6 Plus e J5 Prime : Oggi pioggia di Aggiornamenti per LG V20, Huawei P20 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy S8, J4, A6 Plus e J5 Prime. Ecco le novità! L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per LG V20, Huawei P20 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy S8, J4, A6 Plus e J5 Prime proviene da TuttoAndroid.

Tecnologia : partnership tra e-Novia e AirSelfie Per lo sviluppo della flying camera Made in Italy : Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria Made in Italy, hanno ora stabilito un ...

Paura a Pisa : Per fare un selfie scivola e finisce in Arno - soccorsa dai pompieri : La giovane brasiliana era con un'amica e si stava scattando delle foto quando è scivolata cadendo dalla balaustra del Ponte di Mezzo sull'Arno, nel centro di Pisa. Immediatamente soccorsa dai presenti, è stata poi riportata in strada dai vigili del fuoco con l'autogru ma fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi.Continua a leggere

Salvini - Saviano-Macron? SPero no selfie svestiti... : "L'incontro tra Saviano e Macron? Spero solo che non si siano fatti un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente...". E' la battuta del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a un ...

Maschio - 23 anni - sPericolato. Identikit della vittima di selfie : Maschio, 23 anni, amante del pericolo (sembra scontato, ma non lo è). È questo l'Identikit delle vittime di selfie in base al primo studio che tenta di fare chiarezza su un fenomeno che esiste, ma che è difficile da stimare. Le morti per colpa degli autoscatti sono state (almeno) 259 dall'ottobre 2011 al novembre 2017, secondo i dati raccolti dal Journal of Family Medicine and Primary Care di Nuova Delhi. Una cifra che la stessa pubblicazione ...

Ricerca - morire Per un selfie : almeno 259 Persone sono decedute in 6 anni - ecco le cause più comuni : almeno 259 persone sono morte negli ultimi 6 anni in tutto il mondo per essersi scattate selfie in luoghi o situazione pericolose: la Ricerca è stata realizzata in India, dove il fenomeno è molto diffuso (2 anni fa Mumbai ha dovuto creare 16 “no selfie zone” dopo una serie di incidenti mortali). L’All India Institute of Medical Sciences ha rilevato ben 259 selfie mortali avvenuti tra l’ottobre 2011 e il novembre 2017, la ...

Maneskin - cena in famiglia a Monteverde : clienti in fila Per un selfie con Damiano : La buona cucina romana al centro della cena in famiglia di Damiano David, il frontman del gruppo Maneskin e degli altri componenti del gruppo. Si sono ritrovati con i parenti in via di Donna Olimpia, ...