Per esperto della CNN Europa più debole e mondo meno sicuro dopo la Brexit

Malattie urologiche - esPerto : “Disinformazione e allungamento della vita media un mix Pericoloso” : Da una recente indagine condotta dall’Associazione Europea di Urologia in occasione dell’Urology Week che si svolge ogni anno a settembre, che ha coinvolto 2.500 uomini di 5 nazioni differenti (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) è emerso che il 27% dei maschi è dubbioso o ignaro dell’esistenza del tumore alla prostata, patologia che invece colpisce 450 mila uomini nel mondo ogni anno, circa 36 mila in Italia, con ...

Spread e rating - l'esPerto : "Tempesta Perfetta - rischiamo anche sotto 400" : Quadrio Curzio, professore di Economia politica all'Università Cattolica di Milano, avverte: se i mercati vendono, sarà difficile resistere Spread. Cosa succede e perché all'Italia fa così paura Spread, rating, def, deficit: il ...

Etna - parla l'esPerto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - previsto un collasso catastrofico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Caso Ronaldo - l’esPerto di diritto americano : “l’ammissione fatta dal calciatore…” : Il Prof. Paolo Passaglia, docente di diritto comparato e di diritto anglo-americano all’Università di Pisa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, in merito alle accuse di stupro mosse da Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo. Prescrizione negli Usa. “Ovviamente trattandosi degli Stati ...

EsPerto segnala vulnerabilità in Mac OS - : L'Esperto informatico Thomas Reed crede che il tallone di Achille del sistema operativo Mac OS sono le applicazioni già scaricate. Lo riporta Virus Bulletin. L'Esperto ha spiegato che il sistema di ...

L'esPerto Mario Spreafico : 'Il caos dei mercati stangherà i più deboli' : 'C' è una cosa di cui non è popolare parlare, ma che è una sacrosanta verità: i mercati rischiano di innescare la tipica immagine del cane che si morde la coda'. Mario Spreafico, responsabile degli ...

Medicina - l’esPerto : “Il sogno degli oculisti è far rivedere i non vedenti più da vicino” : oculisti e genetisti insieme “per comunicare direttamente con i pazienti – non vedenti o gravemente ipovedenti – informandoli sulle tecnologie più recenti esistenti” o in prossimo divenire sviluppate per farli “riemergere dal buio”. E’ l’obiettivo del ‘Macula Today 2018’ che si svolgerà il 15 ottobre a Roma. Un evento promosso dalla Fondazione ‘Macula & ...

Maltempo - alluvione in Calabria. L’esPerto : “Inaccettabile continuare a contare i morti - siamo incapaci di vivere adattandoci alla Natura” : “Inaccettabile continuare a contare i morti“, “le questioni ambientali hanno perso centralità nel dibattito politico e culturale del nostro Paese“: lo ha dichiarato l’urbanista Sandro Simoncini, docente alla Sapienza e presidente di Sogeea. In questo caso “sono le regioni del Sud, in particolare la Calabria e la Sicilia, a registrare le maggiori criticità, ma è il territorio italiano nel suo complesso a ...

Incidente mortale a Castelfranco Emilia - Paolo Grego era ciclista esPerto : Castelfranco Emilia , Modena, , 5 ottobre 2018 - L'impatto con la bicicletta è stato violentissimo. L'auto, una Polo bianca guidata da un ragazzo di 23 anni , procedeva da Castelfranco verso Sant'...

Ucraina - esPerto militare sicuro : creato missile in grado di raggiungere Mosca - : L'Ucraina è capace di creare un razzo con una gittata di circa mille chilometri, in grado di "raggiungere Mosca", ha affermato l'esperto militare ucraino Valentin Badrak in un'intervista con il ...

Milan Gattuso 'Pochi cambi - Olympiacos più esPerto di noi. Ibra a gennaio Parlate con Leo e Maldini' : MilanO - Gattuso non si fida dell'Olympiakos, avversario domani sera a San Siro in Europa League. Per questo l'allenatore rossonero effettuerà un turnover meno pronunciato rispetto a quello della ...

Fortnite come una droga? L'esPerto : "Bisogna saPer riconoscere il vero disagio" : L'effetto del videogame da milioni di dowload paragonato negli Usa a quelli dell'eroina. Alberto Rossetti, psicoterapeuta esperto in dipendenze giovanili dalle nuove tecnologie, invita a non demonizzare il gioco: "Il gaming può rappresentare un rifugio da altre turbolenze, che...

Ameba “mangia cervello” - l’esPerto infettivologo : “In Italia piscine e acque termali a rischio” : Il Prof. Massimo Andreoni, Primario Malattie Infettive presso l’Ospedale PTV di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Si parla di batteri che vivono normalmente nelle acque, soprattutto le acque dolci e quelle a temperatura più calda. Sono infezioni abbastanza frequenti nelle piscine dove l’acqua tende ad essere più stagnante e la temperatura ...

Vaccini - l'esPerto : avanti con obbligo finché serve : ... che laddove non sia sufficientemente protetta rappresenta un rischio per questo tipo di pazienti', ancora una volta 'occorre ritornare un attimo alla scienza, ai dati scientifici', è l'appello dello ...