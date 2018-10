Pentathlon | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Giorgio Malan sesto | ancora oro

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo crolla nel laser run - addio sogni di gloria : Si scioglie sul più bello il sogno a cinque cerchi di Alice Rinaudo: il laser run della prova femminile del Pentathlon moderno delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires certifica il crollo dell’azzurrina che, partita con 14″ di margine sulla più immediata delle inseguitrici, deve accontentarsi della quinta posizione. Dopo il ranking round di ieri l’azzurrina era in testa ed aveva difeso la sua posizione anche dopo la prova di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 13 ottobre - Giorgia Villa insegue un doppio oro. Alice Rinaudo tra le favorite nel Pentathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (sabato 13 ottobre), settima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: grande attesa soprattutto per Giorgia Villa impegnata nelle Finali di Specialità al volteggio e alle parallele asimmetriche dopo aver trionfato ieri nel concorso generale, si punta anche su Alice Rinaudo nel pentathlon dopo il primo posto ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giorgio Malan a metà classifica dopo il ranking round di scherma : Anche per quanto riguarda gli uomini ieri è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne il Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Giorgio Malan si è classificato decimo (ma in realtà con lo stesso punteggio dell’ottavo), ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice. L’azzurrino infatti ha messo a segno 12 stoccate e ne ha subite 11, per un totale di 218 punti, ma paga già ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Speciale e Nicolò Renna oro e argento nella vela - Alice Rinaudo in testa nel Pentathlon : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo è in testa dopo il ranking round di scherma : A volte la vita è strana: il pass per l’Italia nella gara femminile del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili lo aveva conquistato Maria Beatrice Mercuri, in Argentina ci è andata Alice Rinaudo ed alla fine del ranking round di scherma l’azzurrina è in testa e culla sogni di medaglia al termine delle altre prove della finale di domani. L’azzurrina, che ha superato un field di 23 avversarie, è prima in solitaria con 250 ...