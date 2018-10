PENSIONI D' ORO | M5S “SOLO QUELLE DA 4500 EURO” Ultime notizie | tagli per decreto ma i

PENSIONI d'oro nel mirino : un decreto per tagliarle. M5S precisa : : Teleborsa, - Governo pronto a tagliare le Pensioni d'oro con un decreto per stringere i tempi. A dare l'annuncio, lo scorso 13 ottobre, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha ...

Riforma PENSIONI e Quota 100/ Caos assegni d'oro e scontro con Boeri (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

PENSIONI d'oro - taglio sopra 4.500 euro : "Il taglio delle Pensioni d'oro partirà dalle Pensioni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su e non esiste alcuna ipotesi di abbassare la soglia a 3.500 euro". E' quanto si apprende da fonti ...

PENSIONI D'ORO - DECRETO DI MAIO 'CHOC'/ "Col taglio a 3.500 ci prendiamo un miliardo" : lo scontro con Boeri : PENSIONI D'ORO: il governo le taglia per DECRETO. Il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO "Ci prendiamo più di un miliardo di euro". Il taglio sarà pressoché immediato

RIFORMA PENSIONI 2018/ Opzione donna - proroga con aumento dei requisiti (ultime notizie) : Ultimissime RIFORMA PENSIONI. Opzione donna, proroga con aumento dei requisiti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 ottobre

PENSIONI - M5s : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di lavoro per i giovani’ : Dopo il via libera alla nota di aggiornamento al Def, governo e maggioranza parlamentare al lavoro sulla legge di Bilancio 2019 che conterra' tra l’altro provvedimenti di una certa importanza sulla riforma delle Pensioni, sul fisco, sul lavoro.“Dopo l'approvazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza aggiornato, subito al lavoro con la legge di bilancio per realizzare i punti del programma di governo”, ha scritto oggi su Facebook il ...

PENSIONI - il paradosso di quota 100 5mila assegni d'oro in più : Sulla riforma delle Pensioni c'è un nuovo retroscena che di fatto ha il sapore del paradosso. Come abbiamo più volte ricordato, i provvediementi che il governo porterà sul campo sono due. Da un lato c'è quota 100 che porterà al superamento della Fornero, dall'altro invece c'è il taglio delle Pensioni d'oro che superano i 4500 euro. Fin qui i fatti. Ma a quanto pare i due provvedimenti potrebbero incrociarsi. Infatti come ha ricordato il ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Una bomba a orologeria - l'accusa di Gribaudo al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 12 ottobre. QUOTA 100, arrivano le parole di Gribaudo e Ambrogioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Riforma PENSIONI 2018/ Impegno di Di Maio per la proroga di Opzione donna (Ultime notizie) : Riforma pensioni Novità. Impegno di Di Maio per la proroga di Opzione donna. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 ottobre

Boeri : da taglio PENSIONI d'oro risparmi annui sotto 150 mln : Roma, 11 ott., askanews, - Il disegno di legge sul taglio alle pensioni d'oro 'potrebbe portare ad una riduzione della spesa pensionistica inferiore ai 150 milioni l'anno'. Lo ha detto il presidente ...

PENSIONI - Opzione Donna : possibile aumento requisiti con la nuova proroga : Un'agenzia stampa rilanciata da AgenParl Agenzia parlamentare per l'informazione politica ed economica, poi ripresa dalle principali testate giornalistiche, ha riaperto il fronte Opzione Donna, il regime sperimentale grazie al quale le lavoratrici hanno accesso alla pensione a 57 anni con 35 di contributi. Secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio [VIDEO] ha dato incarico ai tecnici del suo ministero di lavorare su questo ...

PENSIONI - Salvini : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di lavoro’ : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio uniti contro la riforma delle Pensioni targata Fornero. Entrambi ne hanno parlato ancora una volta a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle aziende partecipate. Una riunione che il presidente del Consiglio ha definito una “cabina di regia per gli investimenti”. All’incontro con i giornalisti in piazza Colonna, insieme a Conte anche i due ...