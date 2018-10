Pensioni d’oro | fissato il taglio a quelle sopra i 4 500 euro

Di Maio : «I soldi per la manovra ci sono Tagliamo 1 miliardo alle Pensioni d’oro» : Il premier Conte e il reddito di cittadinanza: «Offerte di lavoro su base geografica»

Riforma Pensioni e Quota 100/ Caos assegni d’oro e scontro con Boeri (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Pensioni d’oro - DECRETO DI MAIO ‘CHOC’/ “Col taglio a 3.500 ci prendiamo un miliardo” : lo scontro con Boeri : PENSIONI D’ORO: il governo le taglia per DECRETO. Il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO “Ci prendiamo più di un miliardo di euro”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Camera - via libera all’esame d’urgenza per i disegni di legge su anti-corruzione - taglio a Pensioni d’oro e acqua pubblica : Class action, acqua pubblica, pensioni d’oro, ddl anticorruzione e proposta di legge contro il finanziamento delle aziende che producono mine antipersona. Saranno questi testi di legge ad avere una corsia preferenziale alla Camera. Lo ha deciso la stessa Aula di Montecitorio con una votazione. Seguirà, invece, un iter normale (e peraltro con scarsissime probabilità di esame, evidentemnete) la proposta di legge del Pd sul potenziamento e ...

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5s non è ricalcolo contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Pensioni - approda in Commissione Lavoro alla Camera il ddl sui tagli agli assegni d’oro : approda in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il disegno di legge per la riduzione delle Pensioni considerate d’oro e l’aumento degli assegni minimi. Su un binario parallelo viaggiano intanto le altre misure in materia previdenziale che dovrebbero trovare spazio nella legge di Bilancio 2019 che sarà varata nelle prossime settimane. La riforma Pensioni del governo gialloverde prevede il superamento della legge Fornero con l’introduzione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 settembre : Le 12 promesse non mantenute. Legge Fondazioni - Antimafia - accise - Pensioni d’oro - articolo 18 - Fornero : Bilanci – Tutti gli impegni di Salvini e Di Maio Governo: 12 promesse tradite da 5Stelle e Lega in 110 giorni accise, Legge Fornero, Buona Scuola, Ilva, Lavoro: lo scarto tra le parole e i fatti di Tommaso Rodano Forchettoni senzatetto di Marco Travaglio Mi scuso in anticipo con il bel Beppe Severgnini se oggi mi occupo di Roberto Formigoni: non vorrei pensasse che ne sono “ossessionato”, come a suo dire lo sarei della Boschi (cioè: ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro. Assist di Boeri per M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 settembre. Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro. Assist di Boeri per M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 05:57:00 GMT)

Pensioni d’oro - Lega e M5S vogliono tagliarle anche ai sindacalisti : La proposta di legge per il taglio delle Pensioni d'oro presentata da Lega e M5S in commissione Lavoro alla Camera "mira a riportare a un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini Pensionistici, attualmente più favorevole per i sindacalisti".Continua a leggere

Pensioni d’oro - presentata in commissione la proposta finale : “Stretta su assegni sopra 4.500 euro netti” : Lega e Movimento 5 stelle hanno ricucito gli strappi delle scorse settimane e hanno depositato in commissione Lavoro alla Camera la versione definitiva della proposta di legge per tagliare le cosiddette “Pensioni d’oro“. I due alleati sono infatti riusciti a raggiungere un’intesa: la proposta concordata riguarderà gli assegni previdenziali che superano i 4.500 euro netti al mese e partirà dal prossimo gennaio. Tempi ...

Riduzione dei parlamentari e taglio delle Pensioni d’oro : presentate le proposte di legge del M5s : Il MoVimento 5 Stelle ha depositato oggi alla Camera tre proposte di legge: una per la Riduzione del numero dei parlamentari; un'altra, che andrà in parallelo alla prima, per l'introduzione del referendum propositivo; e, infine, il testo che prevede il taglio delle pensioni d'oro, quelle superiori ai 4.500 euro mensili.Continua a leggere

Di Maio risponde alle domande in diretta nelle Instagram Stories : “Prossimo obiettivo? Taglio Pensioni d’oro” : “Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “Stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul Taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e taglio assegni d’oro : Salvini ‘sfida’ Di Maio (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e temi previdenziali: Quota 100, Salvini "no retromarce su smontaggio Legge Fornero, rispetteremo vincoli Ue". Tutte le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:40:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Famiglia Cristiana vs Di Maio : “tagliate rendite” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:06:00 GMT)