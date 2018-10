Pensioni | Di Maio vuole tagliare pure gli assegni da 3 500 euro

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sarà nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Pensioni - Quota 100 costa troppo : Mattarella frena - Salvini e Di Maio temono ritardi : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, giovedì 11 ottobre, riguardano l'allarme per il possibile rinvio della controriforma Fornero. I conti non tornano: secondo il Quirinale, la manovra deve cambiare, proprio e soprattutto a causa della riforma del sistema Pensionistico. Il grande pericolo per l'Italia, anche secondo Bankitalia, la Bce e la Commissione Ue, è proprio 'Quota 100', una misura che rischia di far crescere la misura previdenziale ...

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla Fornero indietro non si torna’ - incontro su Opzione donna : Il Governo Conte non intende fare dietrofront sulla riforma delle Pensioni rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi che, in parte, corrisponde a quanto promesso in campagna elettorale e poi previsto dal contratto di programma stipulato tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Nella legge di Bilancio 2019, secondo quanto annunciato dai due vicepremier, ci saranno la quota 100 e la proroga del regime ...

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

Altolà di Bankitalia su conti e Pensioni. Di Maio : 'Se volete mantenere la Fornero candidatevi' : Fmi, Banca d'Italia e Corte dei conti esprimono perplessità sulla manovra che 'pesa sulle famiglie e sul risparmio'. Savona in serata ammette che con lo spread sopra i 400 qualcosa bisogna cambiare. ...

Pensioni - Di Maio contro Bankitalia : "Se vuole la legge Fornero si presenti alle elezioni" : Attacco del vicepremier dopo le valutazioni espresse dalla Banca d'Italia in Parlamento sugli obiettivi delineati con la Nota di aggiornamento al Def

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle Pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Pensioni e lavoro - Italia verso il baratro : ‘Salvini e Di Maio si fermino’ : Dall’opposizione continuano le dure critiche sugli ultimi aggiornamenti della legge di bilancio, in materia di Pensioni e lavoro. Alessia Rotta, Parlamentare del PD, afferma: “Salvini e Di Maio in pieno delirio di onnipotenza stanno portando il Paese nel baratro. Se i nostri titoli diventeranno spazzatura chi comprerà il debito per pagare stipendi e Pensioni? Se vogliono bene all’Italia si fermino. Stanno scherzando col ...

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...