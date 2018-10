Pensioni anticipate quota 100 | uscita danneggia gli statali | il precedente dei precoci

Pensioni anticipate - Salvini conferma : ‘Non ci sarà quota 41 nel 2019’ : Il Vicepremier Matteo Salvini lodando la manovra previdenziale che ha in serbo il Governo ha dichiara: Manderemo in pensione quasi 400 mila persone, ma non ci sara' quota 41 nel 2019 [VIDEO], non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo mandare in pensione subito tutti. Riforma Pensioni, quota 100 confermata: cattive notizie per i precoci Chiaro dunque il messaggio rivolto a tutti coloro precoci e quarantunisti in primis che si stavano ...

Pensioni anticipate e precoci : verso rinvio Q41 dalla LdB2019 : Il tema della ricerca di una quadra sui provvedimenti di flessibilità in avvio nella legge di bilancio 2019 potrebbe sacrificare nel breve termine la nuova quota 41 dei lavoratori precoci, che però non verrebbe abbandonata ma semplicemente rinviata alla prossima Manovra. È quanto emerge dalla stampa economica specializzata, che riferisce l'intenzione dell'esecutivo di partire con la sola quota 100. Una misura che prevede una storia contributiva ...

Pensioni anticipate - chi può usufruire di Quota 100? : Il Governo ha annunciato che dal 2019 sarà possibile usufruire delle Pensioni anticipate con Quota 100, con limiti di età e contributi ma senza penalizzazioni. Cosa si intende con Quota 100? Si intende la possibilità di andare in pensione una volta raggiunta una somma di contributi ed età anagrafica pari a 100. L’intervento è previsto con la prossima legge di bilancio.-- Le Pensioni anticipate con Quota 100 non sono prive di vincoli. ...

Pensioni anticipate : la quota 100 potrebbe essere senza tagli : Chi andra' in pensione con quota 100 [VIDEO] non subira' alcuna penalizzazione: è quanto afferma il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon Lega per segnalare le ultime ipotesi su cui starebbe lavorando il Governo giallo - verde in merito alla nuova opzione di flessibilita' previdenziale da inserire nella Legge di bilancio 2019. Si tratta di una sottolineatura importante visto che finora si sono moltiplicate le ipotesi di taglio al fine di ...

Pensioni anticipate : Di Maio dice sì a Opzione Donna - news esodati e quota 41 : Il Ministro del Lavoro Luigi di Maio, lo scorso 29 settembre, ha rassicurato una delegazione dei Gruppi Uniti, sulle Pensioni anticipate per esodati, quota 41 e Opzione Donna. Ha affermato che le misure saranno inserite nella prossima Legge di Bilancio. Su Opzione Donna, il vicepremier ha detto una cosa ben precisa: è già stata inviata al Mef come rifinanziata, e il Governo non la mette in discussione. Le lavoratrici si aspettano chr ...

Pensioni anticipate e Manovra 2019 : secondo i sondaggi la priorità è superare la Fornero : Da un recente sondaggio SWG nel quale è stato chiesto agli italiani quale fosse la priorita' nella prossima legge di bilancio emerge una schiacciante maggioranza in merito al tema della flessibilita' previdenziale ed il superamento della legge Fornero [VIDEO]. Nel frattempo il Ministro Di Maio aggiunge importanti dettagli in merito all'avvio del reddito di cittadinanza, spiegando che risultera' erogabile a partire dalla meta' di marzo del 2019. ...

Pensioni anticipate - ipotesi penalità - : 'Niente logomachie, servirà una manovra coraggiosa, non miracolosa' ha sottolineato Giovanni Tria, ministro dell'Economia, mentre Savona ha precisato 'Ho fatto un piano da 50 miliardi ma spero si ...

Pensioni anticipate e LdB2019 - lavoratori precoci in attesa per la Q41 : Nel dibattito pubblico che si sta sviluppando attorno alle nuove opzioni di flessibilita' in avvio nel 2019 resta ancora aperta la questione dei cosiddetti lavoratori precoci, ovvero di coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane eta' e per questo non riescono a raggiungere in tempo utile il requisito anagrafico della quota 100. Per questi pensionandi si è quindi ipotizzato di avviare una versione generalizzata dell'attuale quota 41, sebbene ...

Pensioni anticipate - welfare e Q100 : tempi sempre più stretti - si attende la NaDef : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 22 settembre 2018 vedono convergere le attenzioni del Governo sul prossimo Consiglio dei Ministri. Entro il prossimo 27/9 dovranno infatti essere chiari i dettagli del NaDef e quindi dei provvedimenti di flessibilita' previdenziale [VIDEO] da inserire all'interno della Legge di bilancio 2019. Nel frattempo il Ministro dell'Economia ha confermato la propria disponibilita' nella ricerca di soluzioni di ...

Pensioni anticipate quota 100 : con 41 - 5 di contributi 310 mila precoci in uscita nel 2019 : Quanti sono i lavoratori che potrebbero andare in pensione anticipata con la quota 100 e con la quota 41 dei contribuenti precoci nel 2019? Alla domanda ha risposto la societa' specializzata Tabula, di Stefano Patriarca, calcolando l'impatto della riforma delle Pensioni dei due partiti maggioritari, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, sulle uscite dei lavoratori dal 1° gennaio del prossimo anno. Ad oggi, il ...

La Lega punta tutto sulle Pensioni anticipate. La flat tax riguarderà solo le partite Iva : Il pacchetto fiscale presentato dalla Lega è pronto e ha ricevuto il via libera politico dal Movimento 5 Stelle. È uno dei pilastri della manovra del governo giallo-verde e prevede un timido avvio di

Sulle Pensioni del 2019 - cambia tutto : importi minime - tagli e uscite anticipate : Il piano previdenziale dell’esecutivo Conte è un autentico cantiere aperto. Nella prossima legge di Bilancio sarà inserito sicuramente un pacchetto pensioni, con novità importanti che riguardano chi la pensione deve ancora centrarla, ma anche chi già la percepisce. Nuove misure sembrano in procinto di essere varate e nuovi provvedimenti di carattere previdenziale potrebbero rendere, dall’anno prossimo, le pensioni molto diverse da come le ...

Pensioni anticipate e Q100 : spunta nuova ipotesi con 35 anni di versamenti : Tra le ultime ipotesi di flessibilizzazione del comparto previdenziale tramite la quota 100 emerge anche un'opzione a partire dai 65 anni di età (con 35 anni di versamenti) al fianco dell'avvio della quota 41 per i lavoratori precoci, anche se non è chiaro se andrebbe a sostituire quella di partenza dai 62 anni anagrafici (con 38 anni di contribuzione). È quanto riporta la stampa specializzata, ricordando che lo scenario generale dovrebbe ...

Pensioni - uscite anticipate con i fondi per gli esuberi. Spunta un contributo aggiuntivo dello 0 - 3% : L'idea circola, rimbalzando tra il governo e gli ambienti imprenditoriali: facilitare l'uscita dei dipendenti dal mondo del lavoro ricorrendo anche a fondi aziendali, sul modello di quanto è avvenuto ...