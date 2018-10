Pd | Zingaretti prova a chiudere la stagione Renzi | “Basta con l’egocrazia Bisogna

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Basta con”. E sul M5s: “incalzarli per dividerli, c’è una massa sterminata di popolo che attende segnali”. Nicolachiude i lavori della sua Piazza Grande di Roma con un discorso di quasi due ore, in cui non nomina mai Matteo, maa stendere un velo sul passato, intendendo come “chiusa quella” in cui “ci siamo nascosti dietro la forza anche straordinaria di un leader”. Una critica all’impostazione voluta dall’ex rottamatore fiorentino che si allarga alla storia poco felice di dieci anni di Partito democratico (“Siamo passati da 12 milioni a 6 milioni di voti”), ma in parte anche a come si è governato, quando è accaduto, in questo decennio (“abbiamo tolto 10 milioni di euro agli enti locali”, ha ribadito). Per il presidente del Lazio, però, “non è il tempo dell’abiura ma della riflessione e del cambiamento, per un nuovo ...