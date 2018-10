Pd | Zingaretti | Far contare le persone | contro l' antipolitica

Farinetti volta pagina : "Voglio sempre bene a Renzi - ma ora voterei Zingaretti" : Oscar Farinetti volta pagina. Il fondatore di Eataly, sostenitore della prima ora di Renzi, ora confessa a La Repubblica di aver cambiato preferenze: "Continuo a voler bene a Matteo, ma Nicola Zingaretti lo voterei. Ho avuto modo di conoscerlo, è una persona molto onesta e conosce il mondo. E poi per ora non è l'unico candidato alla segreteria Pd?".A Farinetti dunque, il governatore del lazio sembra l'uomo giusto per far ripartire ...

ORFINI E IL PD “SCIOGLIAMOLO E RIFONDIAMOLO”/ Ultime notizie - Zingaretti “Tattica per non farmi vincere" : ORFINI, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": Ultime notizie, la proposta choc del presidente del Partito Democratico secondo cui "cambiare nome non basta".(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:35:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Renzi e Lotti per far fuori Zingaretti dal Pd : E' in Toscana che occorre concentrare l'attenzione per capire cosa intendono fare i Renziani. Ecco come pensano di far fuori Zingaretti dalla corsa per il Pd. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi, di A. FannaCAOS PD/ Da D'Alema a Zingaretti, 20 anni di potere che hanno tradito gli ultimi, di S. Luciano

Pd : Zingaretti - "non voglio cambiarne il nome - voglio fare il segretario" : "Lungi da me porre il problema del nome di questo partito. A soggetto politico corrisponde nome e io voglio fare il segretario del Partito Democratico". Nicola Zingaretti alla Convention di Area Dem a Cortona, lancia una volta per tutte la sua corsa alla poltrona più alta del Nazareno. "Questo ho detto, il resto sono caricature. Dobbiamo rispettarci perché ci vorrà molto coraggio, molta ...

Pd : Zingaretti - 'non voglio cambiarne il nome - voglio fare il segretario' : E quando la politica non risolve i problemi di solitudine delle persone, l'anti politica brandisce quelle paure contro la stessa democrazia', ha detto ancora Zingaretti, 'i rischi per la democrazia ...