Pd | Zingaretti | “Basta invettive tra noi” E replica a Renzi | “M5s voglio disarticolarlo

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...