Pd | tempo di libri | pioggia di novità in arrivo

ELENA FERRANTE / "Scrivo per ingannare il tempo : non mi preoccupa il tradimento dei miei libri" : A poche settimane dal lancio della fiction ispirata al romanzo "L'amica geniale", ELENA FERRANTE si racconta in esclusiva al tabloid Il Venerdì: la sua intervista.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:22:00 GMT)

Marani : 'Dybala e Ronaldo possono convivere benissimo. Serve solo tempo per trovare l'equilibrio' : Le due triplette di ieri sono una bella risposta delle italiane in Europa. Al di là dei gol è stato positivo l'atteggiamento delle due squadre. La Juve ormai ha fatto sua questa continuità di ...

Gran rifiuto - politico - di Torino : non è più tempo di libri? : Il Grande progetto che la maggioranza degli editori, Grandi e piccoli, auspicava, un po' per soldi un po' per non morire, non si potrà realizzare. E la colpa non è, solo, di Milano. Niente matrimonio ...

LIVE Pagelle Inter-Tottenham in DIRETTA : 0-0. Si chiude un primo tempo di grande equilibrio a San Siro : CLICCA QUI PER IL LIVE DI Inter-Tottenham Benvenuti alle Pagelle LIVE di Inter-Tottenham, match valevole per la prima giornata del Girone B della Champions League 2018/19. La prima frazione si chiude su uno 0-0 tutto sommato giusto, con nessuna delle due squadre che si è fatta preferire. Qualche occasione in più per gli inglesi che, sopratutto con Kane, hanno sprecato. Inter buona in fase di pressing, ma Icardi non ha ancora ricevuto un pallone ...

8 libri di Vittorino Andreoli per conoscerci meglio e capire il tempo in cui viviamo : "Distruttività, frustrazione e l'insicurezza sono le caratteristiche del nostro tempo. Siamo la società della paura e domina la cultura del ...