Pd | Piazza Grande | partito cambi senza abiure e mandi via Lega-M5S

Gentiloni a Piazza Grande : il Pd cambi senza abiure e mandi via Lega-M5S : Roma, 14 ott., askanews, - Il Pd sta cercando una nuova strada, o forse una nuova veste, per riuscire non solo a contrapporsi all'attuale governo giallo-verde - e riuscire a 'mandarlo a casa' - ma ...

Il discorso di Nicola Zingaretti a Piazza Grande - in 10 punti : Serve una comunità nuova, con libere aggregazioni che studino, ricerchino e ci mettano in relazione con la scienza, con chi sa, con l'intellettualità diffusa. Dobbiamo rigenerare un campo chiamando ...

Gentiloni a Piazza Grande attacca il governo : “In fumo le fatiche degli italiani - in pochi mesi tanti danni” : L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, attacca il governo partecipando a Piazza Grande, l'iniziativa organizzata per lanciare la candidatura alla segreteria del Pd di Nicola Zingaretti: "Le decisioni del governo sono state poche ma i danni tanti. In quattro mesi si rischia di mandare in fumo gli sforzi degli italiani di anni".Continua a leggere

Piazza Grande - Zingaretti : “C’è alternativa all’odio” Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. «Credo che siamo qui perché l’Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un’immensa, straordinaria iniezione di gi...

