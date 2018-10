Pd | per la segreteria spunta l' ipotesi Minniti Intanto Zingaretti apre a Roma

Mossa nel Pd - Minniti candidato da 13 sindaci - vicini a Renzi - per la segreteria contro Zingaretti : Tra i nomi a firmare l'appello all'ex ministro dell'Interno a guidare il partito, spiccano il primo cittadino di Firenze Nardella, Gori per Bergamo, De Caro e Ricci per Bari e Pesaro -

Pd - il 30enne candidato alla segreteria : “Toccato nervo scoperto nel partito. Mi accusano di essere strumento di Renzi” : Dalla rottamazione all’azzeriamo tutto perché “è tempo per noi di una vera rivoluzione”. Dario Corallo, 30 anni, nella segreteria nazionale dei Giovani democratici dal 2016, è il nuovo candidato alle primarie del Partito democratico. “Potrà sembrarvi uno scherzo, ma non lo è. Mi candido alle primarie Pd”, è l’annuncio sul suo profilo facebook che in meno di 24 ore ha conquistato l’attenzione dei media e oltre 400 mail e messaggi di adesione. Una ...

L'outsider al Congresso Pd. Dario Corallo corre per la segreteria : "Azzeriamo tutto" : Arriva L'outsider assoluto al Congresso del Pd, un trentenne laureato in filosofia, cresciuto a pane e politica: è Dario Corallo, che in un post su Facebook ha annunciato la propria decisione. Il suo programma è una rottamazione 2.0: "la delusione e il senso di nausea dell'attuale classe dirigente del Pd è in grado di ricomporre un popolo"."Mi candido alle primarie del PD - scrive su Facebook -. Lo faccio per una serie di ...

Francesco Boccia si candida per la segreteria Pd. "Dialogo con M5S" : "Sì, mi candido". C'è anche Francesco Boccia nella corsa alla segreteria del Pd. "Lo devo rivoltare dalla testa ai piedi" afferma il deputato dem in un video in cui dialoga con la gente al mercato e annuncia la sua candidatura: "se non ci riconnettiamo con le periferie, con i luoghi del disagio, della povertà, non torneremo più a essere credibile"... "Un'hashtag da lasciare è #aporteaperte, per dire a tutti: ...

Sondaggi politici/ Lega primo partito - Zingaretti in pole per la segreteria del Pd : Sondaggi politici, la Lega ha quasi il 35% delle preferenze e stacca nettamente gli alleati del Movimento 5 Stelle che sfiorano il 27%. Il Pd non arriva al 20%(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:54:00 GMT)

Pd - disinnescata conta interna in Toscana : Bonafè l’unica renziana candidata alla segreteria. per l’ala sinistra c’è Fabiani : alla fine il redde rationem tra renziani non ci sarà. Dopo settimane di scontri interni, “caminetti” più o meno informali e minacce di ulteriori scissioni, nel Pd toscano tutto sembra essersi “normalizzato” con la presentazione definitiva di due candidati, uno della maggioranza che capo a Matteo Renzi e l’altro della minoranza, alla segreteria regionale del partito che sarà formalizzata con le primarie aperte del prossimo 14 ottobre. Per la ...