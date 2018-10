Pd | convention Zingaretti | Gentiloni a ‘Piazza Grande’ Video “no correnti Congresso”

Pd - blitz animalista alla convention di Zingaretti : “Sceneggiata. Chi non rispetta idee degli uomini non rispetta gli animali” : Tensione alla convention “Piazza Grande” con la quale Nicola Zingaretti ha lanciato la propria candidatura al prossimo Congresso Pd. Il motivo? Un blitz di un gruppo di “animalisti italiani“. Il governatore aveva iniziato a parlare dal palco quando un gruppo di persone hanno cominciato a protestare sotto il palco definendosi “animalisti”. Zingaretti ha replicato tagliando corto: “Chi non rispetta i ...

Gentiloni alla convention di Zingaretti : “Niente abiure - ma il Pd deve cambiare strada”. E attacca il governo : “Dobbiamo cambiare strada e farlo seriamente. Non è una strada fatta da abiure, io ci tengo al lavoro fatto dai governi Pd, ma non cerchiamo risposte nell’album dei ricordi”. A rivendicarlo l’ex premier Paolo Gentiloni, intervenendo dal palco della convention di Nicola Zingaretti a Piazza Grande. L’endorsement ufficiale per il presidente della regione Lazio in vista del prossimo Congresso dem non è arrivato in modo ...

Pd - Gentiloni alla convention di Zingaretti. Bernice King 'Mai voltare le spalle a chi cerca un luogo sicuro' : ROMA. È il giorno del discorso più importante per Nicola Zingaretti all'ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, dove da ieri è in corso la sua convention . Il discorso che dovrà lanciare ...

convention di Zingaretti - Martina : “Ricordiamoci che gli avversari stanno fuori da noi” : «Sono qui come andrò anche ad altri appuntamenti per ascoltare, perché penso che sia fondamentale: occasioni come queste sono utili. Sono qui per chiedere unità e apertura. Noi dobbiamo ricordarci che il nostro avversario è la destra e abbiamo in questo Paese da condurre una battaglia dura ma necessaria contro questo governo, che sta mettendo in pe...