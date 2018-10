Pd alla riscossa Zingaretti | manderemo a casa questo governo

MGW 2018 : Anime alla riscossa - articolo : Qualsiasi appassionato di manga e Anime che si rispetti ha a cuore Bandai Namco, una delle aziende più prolifiche nella trasposizione videoludica di idoli nipponici: da Dragon Ball a Naruto, passando per One Piece e Gundam. Sono innumerevoli le licenze in mano al colosso nipponico, e in questa edizione della Milan Games Week abbiamo fatto una scorpacciata della futura line-up in arrivo. Abbiamo quindi deciso di riunire sotto un unico articolo ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : la rinascita di Valentino Rossi! E’ secondo in qualifica dietro Marquez! 3° Dovizioso - Yamaha alla riscossa : Nonostante partisse dalla Q1 dopo la caduta di questa mattina nella terza sessione di prove libere, Marc Marquez (Honda) centra la pole position anche del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP, ma stavolta ha dovuto tirare fuori tutto quello che aveva dalla sua moto. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato nella classe regina, ha stampato un ottimo 1:30.088, superando proprio all’ultimo ...

Il topolino alla riscossa : è lui l’animale domestico che fa più felici i bambini : Giac e Gas GasBernie (e Bianca)BasilGrovieraGrattacheccaFievelMignolo e Prof.RémyCrostatopolinoÈ un piccoletto sottovalutato e spesso oggetto di paragoni poco lusinghieri, ma è giunta l’ora della sua rivincita. Sì, perché secondo un lungo e ampio studio condotto dai sondaggisti di RightPet in ben 74 Paesi l’animale domestico che fa più felici in assoluto bambini e ragazzi tra i 10 e i 17 anni d’età è proprio lui: il ...

Us Open - italiani alla riscossa : vittoria per Sonego - impresa di Lorenzi - out Dimitrov : Us Open, italiani in palla nel primo turno di Flushing Meadows, Sonego e Lorenzi passano su Muller ed Edmund Us Open iniziati quest’oggi sul cemento americano di Flushing Meadows. L’ultimo slam dell’anno inizia bene per i colori azzurri, con Lorenzi vittorioso in 4 set sulla testa di serie Kyle Edmund. Come detto, il nostro Paolo, è stato autore di una prestazione fantastica, contro la testa di serie numero 16 ed ora si ...

Burattini alla Riscossa. A Casalborsetti la particolare "new economy" di Sganapino : L'ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. ll programma completo è on-line sul sito www.Burattini.info , dove è possibile iscriversi alla ...

Fantacalcio : Mirallas sogna la riscossa alla Fiorentina : Forse pochi se lo ricordano, ma nel Belgio che iniziò a stupire il mondo a Brasile 2014, Kevin Mirallas era nei 13-14 sempre in lizza per una maglia da titolare. Badate bene, non solo uno dei 23, ma un protagonista. Da allora però sono passati 4 anni e l'ala belga si ...