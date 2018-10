Pd | al via secondo giorno Piazza Grande con Bernice King

via dal lavoro con 41 anni di contributi : così cambieranno le pensioni (secondo Salvini) : Nel 2019 400mila italiani potranno lasciare il lavoro. Il Def che il governo ha licenziato in queste ore fornisce lo spazio...

Vodafone Italia : 2 - 5 mln per Action for 5G - al via secondo bando : Milano, 4 ott., askanews, - Vodafone Italia lancia il secondo bando Action for 5G dedicato alle startup e piccole e medie imprese che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del ...

Vodafone - al via secondo bando dedicato a startup e PMI : Vodafone Italia lancia il secondo bando "Action for 5G" dedicato alle startup e piccole e medie imprese che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia con progetti ...

Indonesia : Svizzera invia secondo team di esperti e più materiale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Diretta/ Pontedera-Albissola (risultato live 0-1) - streaming video e tv : via al secondo tempo! : Diretta Pontedera-Albissola, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:07:00 GMT)

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia scivola al terzo posto - Elia Viviani secondo dietro ad Alejandro Valverde : Rivoluzione nel Ranking UCI, la classifica mondiale redatta dalla Federazione Internazionale di Ciclismo. I tanti ribaltoni nelle posizioni che contano sono dovuti al fatto che sono usciti i risultati acquisiti ai Mondiali 2017 che si disputarono una settimana prima rispetto a quanto succede quest’anno (appuntamento a Innsbruck domenica 30 settembre). Lo slovacco Peter Sagan ha perso il primo posto proprio per questo motivo: il Campione ...

Dal cda della Rai arriva il secondo via libera alla nomina di Foa a presidente : All'indomani del vertice del centrodestra arriva l'ok del cda della Rai,alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. La nomina deve ora passare al vaglio della commissione di Vigilanza parlamentare, che aveva bocciato il giornalista prima dell'estate. Adesso, però, la situazione è meno tesa: dopo il chiarimento nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il voto di Forza Italia dovrebbe essere ...

Leonardo e Fincantieri. La via della collaborazione secondo Michele Nones : ... Lorenzo Pecchi , docente dell'Università di Roma Tor Vergata, economista e co-autore del libro "Difendere l'Europa", e Pasquale Lucio Scandizzo , economista e consigliere del ministro dell'Economia, ...

«Uno stato dell’anima». Il nuovo lusso del viaggio secondo Serge Dive : «Il turismo deve ripartire dalla vita reale». Lo sostiene Serge Dive, fondatore di Beyond Luxury Media società media che organizza in tutto il mondo le fiere del turismo più esclusive a partire da Pure Life Experience a Marrakech fino a We are Africa, e a Le Miami appuntamenti per gli operatori di turismo di lusso in tutto il mondo, e in ogni continente. Anticipatore di nuovi modi di vivere il viaggio, Dive è un antesignano sostenitore del ...

Diretta / Vuelta 2018 - 3^ tappa : vincitore Elia Viviani e Nizzolo secondo! : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 3^ tappa Mijas-Alhaurin de la Torre, 178,2 km: vincitore, percorso e orario di una frazione dal tracciato misto (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:59:00 GMT)

Serie B al via : Brescia-Perugia - vittoria difficile per Nesta secondo i bookmaker : Per la cronaca, il Grifone non vince in trasferta con il Brescia dal febbraio del 2015: allora finì 1-2, risultato che replicato venerdì sera pagherebbe 13,50 volte la scommessa.

Benevento - chiuso il "suo" ponte Morandi/ Ultime notizie - la scelta di Mastella : stop pure su secondo viadotto : ponte Morandi chiuso a Benevento: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Il futuro di Balotelli secondo Vieira : “vuole andare via” : Mario Balotelli, secondo l’allenatore del Nizza Patrick Vieira, vuole andare via della suo club: ecco le parole del francese “Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Il club proverà a fare il possibile per concretizzare la sua cessione”. L’allenatore del Nizza, Patrick Vieira, si esprime così in merito a Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan è nel mirino di numerose ...

Caso Parma - al via il processo di secondo grado : attesa per la sentenza - i dettagli : Nuovo capitolo della ben nota querelle legata al Parma ed agli Sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia La Corte d’appello della Figc si esprimerà in merito al ricorso del Parma dopo la sentenza del Tribunale federale nazionale che ha comminato 5 punti di penalizzazione al club ducale da scontare nel prossimo campionato. Il Caso è ben noto, si tratta della questione relativa agli sms inviati da Calaiò ai colleghi dello Spezia (2 anni ...