Pastore Brunson ricevuto in studio Ovale

Lo Studio Ovale come una chiesa. Brunson - il Pastore "liberato" dai turchi - prega con Trump : Lo Studio Ovale come una chiesa: il pastore evangelico Usa Andrew Brunson, liberato ieri dalla giustizia turca, si è inginocchiato vicino a Donald Trump e tenendogli una mano sulla spalla ha recitato una preghiera per lui. Trump ha accolto a braccia aperte nello Studio Ovale il pastore e ringrazia "per il suo aiuto" il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, avviando il disgelo con Ankara proprio mentre si profila il gelo con Riad per la ...