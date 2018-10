blogo

: Paperissima Spint, nuova edizione al via con Roberta Lanfranchi - SerieTvserie : Paperissima Spint, nuova edizione al via con Roberta Lanfranchi - Varych4 : Paperissima Spint, nuova edizione al via con Roberta Lanfranchi - tvblogit : Paperissima Spint, nuova edizione al via con Roberta Lanfranchi -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Da stasera, domenica 14 ottobre, alle ore 20.35 su Canale 5, al via ladiSprint, il varietà domenicale targato Antonio Ricci. Al fianco dell’immancabile Gabibbo torna, come anticipato alcune settimane fa da Blogo,, già velina di Striscia la notizia nelle edizioni 1996/1997 e 1998/1999 e conduttrice diSprint nell’estate 1999.Il programma, come di consueto, proporrà un'alternanza tra gag inedite dei conduttori e papere e filmati provenienti da tutto il mondo, ossia video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni e imprese sportive (I filmati si possono inviare attraverso il sito www..mediaset.it)Sprint, nato nel 1990 (andava in onda su Italia 1) è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi, Carlo ...