"Senza un salto in avanti nell'amore la nostra vita e la nostrasi ammalano di autocompiacimento egocentrico: si cerca la gioia in qualche piacere passeggero,ci si rinchiude nel chiacchiericcio, ci si adagia nella monotonia di una vita cristiana senza slancio, dove un po' di narcisismo copre la tristezza di rimanere incompiuti". Lo ha detto ilnell'omelia. "Chiediamo la grazia di saper lasciare per amore del Signore:lasciare ricchezze,nostalgie di ruoli e poteri" e "i lacci che ci legano al mondo", ha detto(Di domenica 14 ottobre 2018)