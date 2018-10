Papa Paolo VI e mons Romero diventano santi Diretta streaming video | la canonizzazione

Paolo VI diventa santo : il Papa che difese la vita alle radici della Chiesa : Domani Papa Francesco proclama santo Paolo VI. La data della canonizzazione è fissata da mesi, eppure non può essere un caso che la cerimonia cada nei giorni in cui Bergoglio ha richiamato con forza due emergenze contro le quali aveva strenuamente combattuto anche Montini: la difesa della vita umana e la lotta contro Satana. Paolo VI fu il timoniere del dopo Concilio, l'apripista della riforma liturgica quando il latino lasciò il posto alle ...

Da Paolo VI a Nunzio Sulprizio - ecco chi sono i nuovi Santi proclamati dal Papa : Dal 1974 divenne Vescovo di Santi ago de Maria e dal 1977 Arcivescovo di San Salvador, in piena repressione sociale e politica. Il 24 marzo 1980 venne ucciso mentre celebrava la Messa tra i malati ...

Amanda e Paolo VI Conto alla rovescia per il Papa Santo : ... ricorda Alberto Tagliaferro, marito di Vanna Pironato e papà di Riccardo e Amanda , la bambina venuta al mondo viva nonostante il parere dei medici. I dottori da tempo erano stati chiari con i ...

San Paolo VI - il Papa del Concilio e di una Chiesa in dialogo con l'uomo : Indicò nel dialogo la via e lo stile dei rapporti della Chiesa con le altre religioni e con il mondo. Apprezzò l'impegno della Comunità di Taizè. Amore all'uomo moderno Paolo VI fin da giovane prete ...

Nel 1612 in S. Maria Maggiore a Roma il pittore Cigoli conclude il suo lavoro. "Ispirato" anche da Galileo . Il papa approva una luna frutto di osservazione scientifica. GENNARO CASSIANI

'Paolo VI. Un uomo - un Papa - un Santo' - webdoc del Vaticano : Roma, 2 ott., askanews, - Il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede ha presentato oggi in Filmoteca Vaticana il webdoc a puntate intitolato 'Paolo VI. Un uomo , un Papa , un Santo' . Una serie ...

40 anni fa moriva Giovanni Paolo I - il " Papa dei 33 giorni" - storia e foto : Albino Luciani morì improvvisamente il 28 settembre 1978 lasciando il mondo sgomento per la forza innovatrice mostrata in pochi giorni. La sua storia e teorie del complotto

«Paolo VI - il Papa da ricordare per rispetto e difesa della vita» : ... figlia di Alberto Tagliaferro e di Vanna Pironato , assenti a causa di un imprevisto, che, dopo una serie di complicazioni nella gravidanza, «era destinata a venire al mondo con gravi problemi». ...

Le parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nel 1993 : “Convertitevi - un giorno verrà il giudizio di Dio” : Le parole di Papa Francesco, durante l’omelia della messa a Palermo per commemorare don Pino Puglisi, hanno ricordato quelle pronunciate ad Agrigento nel 1993 da Giovanni Paolo II, quando si scagliò contro i mafiosi: “Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio”. L'articolo Le parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nel 1993 : “Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio” proviene da Il Fatto ...

Francesco ricorda Paolo VI 'Papa della modernità' - 'Dio non è un padrone' : Papa Francesco all'Angelus ha chiesto un applauso per Paolo VI a 40 anni dalla sua morte, avvenuta la sera del 6 agosto 1978. 'Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine, in attesa della sua ...