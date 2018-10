Papa Francesco proclama sette santi | tra loro anche Papa Paolo VI e il vescovo Oscar

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il grande timoniere del Concilio Vaticano IIVI e ilmartire salvadoregnoRomero. Ma oltre asono statitidai beatiSpinelli, madre Maria Caterina Kasper, madre Nazaria Ignazia March Mesa, Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. La cerimonia è iniziata alle 10 in Vaticano, con la messa celebrata da Bergoglio. “Il martirio di monsignor Romero non fu solo nel momento della sua morte, ma iniziò con le sofferenze per le persecuzioni precedenti alla sua morte e continuòposteriormente, perché non bastava che fosse morto: fu diffamato, calunniato, infangato. Il suo martirio continuòper mano dei suoi fratelli nel sacerdozio e nell’episcopato”, disse di luiconcludendo, a braccio, il discorso ai partecipanti al pellegrinaggio da El Salvador, in Vaticano a ottobre del 2015: “Lapidato ...