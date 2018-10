Paolo Ruffini Il ritorno al cinema con Up & Down - un film normale

ilsussidiario

: Diana del Bufalo- Il ritorno di fiamma con Paolo Ruffini fa sognare il pubblico - #Diana #Bufalo- #ritorno #fiamma - zazoomblog : Diana del Bufalo- Il ritorno di fiamma con Paolo Ruffini fa sognare il pubblico - #Diana #Bufalo- #ritorno #fiamma - LorenzoMainieri : @_PaoloRuffini ospite di @mara_venier a Domenica In - fookingloser_ : Ma il professore di #Elite somiglia a Paolo Ruffini me ne sono accorta adessooo -

(Di domenica 14 ottobre 2018), l'artista è pronto a tornare alcon la pellicola "Up- Un". Ha scelto di affiancarsi a protagonisti disabili per una grande lezione. (Domenica In)