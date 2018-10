Paola Egonu | pallavolo femminile alle Final six grazie alle sue schiacciate | “Vola in

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in lotta per attacco e muro - l’Italia vola : Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per ...

Chi è Paola Egonu - l'opposto da record della nazionale : Se la nazionale di Volley femminile vince e convince il merito è sicuramente del gruppo, del lavoro di Davide Mazzanti che ha costruito un mix perfetto e omogeneo tra talento, esperienza e quella spregiudicatezza tipica di alcuni giovani. Se è vero che l'amalgama funziona, è altrettanto vero che c'è bisogno di qualcuno che rompa gli schemi con infinita potenza. Quel qualcuno risponde al nome di Paola Ogechi ...

VIDEO Paola Egonu manda Evgeniya Startseva all’ospedale! Schiacciata da ko contro la russa - colpo violentissimo : Paola Egonu ha mandato all’ospedale Evgenya Startseva! Ovviamente involontariamente: l’opposto dell’Italia ha scaraventato una Schiacciata potentissima sul finale del quarto set della sfida alla Russia valida per i Mondiali 2018. La Panterona da vera indemoniata ha colpito la palleggiatrice avversaria con una furia inaudita e la regista russa è letteralmente andata al tappeto tanto che è stata portata in ospedale per degli ...

Mondiali Volley 2018 – Attenti a Paola Egonu : la schiacciata dell’azzurra è… letale [VIDEO] : Paola Egonu… letale con le sue schiacciate: la pallavolista italiana colpisce in pieno la Startseva, l’atleta russa ko Le azzurre della pallavolo hanno trionfato oggi, in Giappone, contro una tosta Russia, nel penultimo match della seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. Aggiudicandosi già la vittoria del secondo set, certe di aver conquistato un punto, le ragazze di coach Mazzanti hanno staccato il pass per la Final Six con ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : l’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...

Volley femminile - Italia-Cina 3-1 : le pagelle delle azzurre. Paola Egonu amazzone inarrestabile - Danesi decisiva a muro : L’Italia ha sconfitto 3-1 la Cina ai Mondiali 2018 di Volley femminile in Giappone, conquistando la quinta vittoria consecutiva e, soprattutto, compiendo un passo in avanti importantissimo in vista della Final Six. La selezione tricolore, infatti, inizierà la seconda fase al primo posto del girone ed a punteggio pieno. CLICCA QUI PER LA CRONACA DI Italia-Cina 3-1 QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA SECONDA FASE? IL PROGRAMMA, LE DATE E LE ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Paola Egonu domina senza strafare - bene Lucia Bosetti : Seconda vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley: battuto 3-0 anche il Canada. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle Italia-Canada 3-0 Ofelia Malinov 7: buona distribuzione, solo qualche problema di precisione nei primi tempi. L’intesa con Danesi fatica ad arrivare. Anche l’alzata con rincorsa interna per Egonu da seconda linea non convince del tutto ma un paio di volte è stata scelta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sbriga facilmente la pratica Canada. Paola Egonu scalda il motore : Seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali di Volley femminile 2018 in Giappone. A Sapporo le azzurre si sono sbarazzate rapidamente del Canada allenato da Marcello Abbondanza per 3-0 ed ora guidano a punteggio pieno la Pool B, in attesa di affrontare le ben più quotate Cuba, Turchia e Cina. I parziali della sfida: 25-15, 25-15, 25-18. Miglior realizzatrice dell’incontro la solita Paola Egonu con 17 punti e un ottimo 55% in attacco. ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu la stella dell’Italia. Una “giovane veterana” pronta alla consacrazione definitiva : Giovane è giovane, compirà i 20 anni a dicembre e andrà a disputare il suo primo Mondiale da star nonostante l’esperienza limitata. Paola Egonu sembra sia lì da una vita, sul campo a schiacciare palloni, tanta è la maturità che dimostra ogni volta che indossa la maglia azzurra (e non solo) ed è chiamata a risolvere le situazioni più difficili. Per lei la definizione di “opposto ignorante” non calza a pennello perché la veneta di origine ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia - Paola Egonu trascina le azzurre. Tagliata Guerra - ci sono Fahr e Nwakalor : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Il nostro allenatore era chiamato a effettuare un solo taglio dal gruppo che ha vinto il recente Trofeo di Montreux: la schiacciatrice Anastasia Guerra è stata lasciata a casa, mentre la centrale Laura Melandri è stata rimpiazzata da Sarah Fahr che si è fatta valere ai ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale! Paola Egonu sugli scudi : L’Italia vola in Finale al Torneo Internazionale di Montreux, ultima competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (19-25; 25-18; 22-25; 25-17; 15-12) al termine di una partita intensissima e avvincente: le ragazze di Davide Mazzanti hanno risposto presente dopo un avvio sottotono del Torneo coinciso con la sconfitta ...

