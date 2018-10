Paloma Faith | «Credo solo nella lucida follia»

vanityfair

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - g_gallarati : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Hoancorafame : Dove i Paloma Faith stans??? Io ho bisogno di conoscerli - ShaytoRana : RT @dolcegabbana: Monica Bellucci. Isabella and Roberto Rossellini. Paloma Faith. #DD60 @Palomafaith -

(Di domenica 14 ottobre 2018)Questa intervista è tratta dal numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 17 ottobre 2018vuole parlare in italiano, parte convinta, poi s’inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Dolcissima e minuscola, profumata e carnale, ride col rumore delle perline quando cadono a terra, s’infila in bocca i nachos senza preoccuparsi di masticare con eleganza, si comporta da diva, è concentrata, svanita, libera. Nel backstage del Park Café di Monaco di Baviera sta per salire sul palco di Giorgio’s, serata celebrativa ed esclusiva dedicata a Giorgio Armani, che in città ha appena rinnovato e riaperto il negozio di ...