Pallavolo | l’Azimut Modena non lascia scampo a Sora | gli uomini di Velasco trionfano 3-0

Pallavolo – L’Azimut Modena in Puglia per quattro giorni di preparazione : quattro giorni di preparazione in Puglia e tre allenamenti congiunti in settimana per Azimut Leo Shoes Modena con Taviano, Casarano e Monza. Denys Kaliberda aggregato al gruppo Sarà una settimana intensa per la Azimut Leo Shoes Modena guidata dall’Assistant Coach Luca Cantagalli. La squadra è partita questa mattina in aereo da Bologna per Bari e da oggi a venerdì proseguirà la preparazione in Puglia presso il Palazzo dello sport di ...