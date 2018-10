Pallamano | Serie A maschile | Bolzano vince il derby | pareggia Trieste

Pallamano - Serie A femminile : Oderzo in testa alla classifica - vince il Brixen : Quarta giornata della Serie A di Pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo. Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby ...

Pallamano - Serie A maschile : Conversano e Bolzano in vetta - Trieste vince ancora : La Serie A di Pallamano maschile non conosce pausa, e ha vissuto questo fine settimana il suo quinto turno, in cui non hanno deluso le due capoliste della classifica: Bolzano e Conversano. Gli altoatesini si sono imposti nel derby di Merano per 25-19 grazie alle 8 reti di un finalmente convincente Stefano Arcieri, mentre per i pugliesi si registra il successo per 31-27 sulla Ego Siena. Quarto successo consecutivo per il Trieste di Bozidar ...

Pallamano - Serie A femminile : pareggio tra Salerno e Brixen - Oderzo capolista : Tra i due litiganti il terzo gode. Questa è la frase che meglio riassume il terzo turno della Serie A di Pallamano femminile. Il big match tra Jomi Salerno e Brixen termina infatti 19-19, al termine di una sfida molto tirata ed emozionante, con l’Oderzo che sconfiggendo 32-29 il Leno (7 reti per Arasay Duran e Giorgia Di Pietro) ne approfitta e vola in testa alla classifica. Prezioso successo anche per il Cassano Magnago, che si tiene nei ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano pareggia - Conversano aggancia la vetta : Quarta giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che si è aperta subito con il pirotecnico pareggio del Bolzano al Pala Gasteiner contro la MFoods Carburex Gaeta. I laziali restano avanti per tutta la partita, fino allo scadere, quando un tiro franco di Dean Turkovic consente agli altoatesini di rimanere imbattuti, nel 26-26 finale. Ad approfittare del mezzo passo falso dei bolzanini è il Conversano, corsaro a Cingoli per 32-26, ...

Pallamano - Serie A femminile : in tre al comando dopo la seconda giornata : Secondo turno di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede tre formazioni al comando della classifica. Stiamo parlando delle campionesse in carica della Jomi Salerno, il Brixen Sudtirol e il -. Le campane hanno sconfitto 24-17 il Flavioni trascinate dalle 9 reti di Ilaria Dalla Costa, mentre una Giada Babbo da 7 centri consente alle altoatesine di avere la meglio 21-17 sul Cassano Magnago nel big match di giornata, costruendo il ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano a punteggio pieno - crolla Fasano : Nuova giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, alla cui testa della classifica troviamo saldamente il Bolzano, capace di conquistare il big match contro la Acqua&Sapone Junior Fasano per 31-18. Una vera e propria scoppola per i campioni d’Italia, che soffrono oltremodo nel lato sinistro della difesa, subendo 17 reti solamente dai mancini Gaeta, Pircher e Sonnerer, top scorer con 8 gol. Due punti anche per il Trieste, che ...

Pallamano - Serie A maschile : vincono Bolzano e Trieste - male Fasano e Pressano : Seconda giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che ha visto anche questa settimana scontri interessanti e moltissime sorprese. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dalla fine, ovvero dal posticipo tra la Acqua&Sapone Fasano e Trieste, vinto a sorpresa dai giuliani 29-28. Per i campioni d’Italia si tratta del primo ko stagionale, arrivato anche per via dell’assenza del portiere ...

Pallamano - Serie A femminile : inizio scoppiettante - vincono Salerno e Bressanone : Parte la stagione della Serie A di Pallamano femminile, e lo fa con poche sorprese, con le campionesse in carica della Jomi Salerno capaci di sconfiggere 28-15 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 14 reti dell’asse Antonella Coppola-Suleiky Gomez (7 a testa). L’assenza del Conversano porta nuove pretendenti al ruolo di outsiders, tra cui il Brixen, che ingaggia proprio dalla Puglia l’ala sinistra Giada Babbo, subito decisiva ...