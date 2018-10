Padroni assoluti della Barcolana di Trieste | i fratelli Benussi vincono per la terza volta

huffingtonpost

(Di domenica 14 ottobre 2018) Spirit of Portopiccolo, con iFurio e Gabriele, ha vinto l'edizione 50di. Per itriestini si tratta del terzo successo consecutivo.Con 2.689 imbarcazioni iscritte, la barca timonata da Furioha concluso il percorso in 57' e 04". Al secondo posto 'Ottica Inn - Tempus Fugit' con al timone Mitja Kosmina che probabilmente ha pagato la scelta nel primo lato di mettere una vela troppo grande. Al momento del colpo di cannone che ha sancito la vittoria di Spirit of Portopiccolo sulle rive cittadine c'è stato l'applauso delle oltre 200 mila persone presenti. Con un ampio distacco, al terzo posto 'Way of Life - ex Maxi Jena."Un equipaggio straordinario ha vinto la più bella regata in assoluto, un equipaggio STRA OR DI NA RIO. Viva, questa è anche una vittoriacittà" è il commento del ...