Padova | cerca di scacciare le cimici dal palazzo | 30enne cade dal terzo piano e muore

Padova - ritrovato uomo disperso da tre giorni : era caduto in un tombino cercando le chiavi : Lo hanno cercato per tre giorni, credendolo disperso nei boschi, invece era intrappolato in un tombino vicino alla sua abitazione a Montegrotto Terme (Padova). Giuseppe Fasanato, 76 anni, ci era caduto giovedì scorso cercando di recuperare le chiavi di casa. Solo sabato mattina è stato ritrovato e recuperato dal Soccorso Alpino. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di immobilità, l’uomo è stato subito trasportato all’ospedale per ...