eurogamer

: Outfit 7 e Green Tea Games sono stati contattati dall'ente di controllo tedesco sugli acquisti in-app #GreenTeaGames - Eurogamer_it : Outfit 7 e Green Tea Games sono stati contattati dall'ente di controllo tedesco sugli acquisti in-app #GreenTeaGames - CarmeloNobile : I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio. — Outfit by: @iflivreri_abbigliamento Jacket:… - CarmeloNobile : Che fine avranno fatto i miei Umpa-Lumpa??? — Outfit by: @iflivreri_abbigliamento Jacket: @robertopluxury Ph:… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) I giochi mobileda anni diventati estremamredditizi e gettonati dagli sviluppatori proprio per via del metodo di monetizzazione degli acquisti in app che, soprattutto se rivolto ad un target molto giovane, è capace di fare miracoli in termini di introiti.Come riporta Gameindustry, l'preposto ale alla protezione dei consumatori ha trovato curioso come gli sviluppatori propongano ai minori microtransazioni che arrivano anche a 109,00 euro.Ebbene due studitoccatia lettera di diffida dell', la quale obbliga un immediato stop a tali acquisti in-app nei giochi destinati ai bambini.Read more…