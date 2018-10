OSCAR ROMERO SANTO Trucidato mentre celebrava la Messa | Li ho già perdonati

Vaticano : OSCAR ROMERO 'santo' a dispetto del 'muro di gomma' : E Romero aveva compreso che, per cambiare il mondo, occorreva ripartire, come scrive il Vangelo, dall'amore per i poveri', ha commentato il postulatore monsignor Vincenzo Paglia. Perche' la Chiesa ...

OSCAR Romero. Un santo contro la dittatura : ... credo sia molto importante che le parole, la semplice voce, la vita che ha condotto e infine la morte drammatica di mio fratello abbiano risvegliato molte coscienze nella nostra nazione e nel mondo. ...

OSCAR ROMERO - il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador - sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco : Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador per aver predicato contro il colpo di stato avvenuto l’anno prima, sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco. Insieme a lui sarà proclamato santo anche Papa Paolo VI, che regnò in uno dei periodi The post Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador, sarà proclamato santo domenica da Papa Francesco appeared first on Il Post.