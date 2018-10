Open day alla Fondazione Mileno | ' Il nostro operare guidato dallo spirito di accoglienza'

Open day strutture riabilitative : anche il Serafico di Assisi per 'abbattere barriere e pregiudizi e sensibilizzare governanti su bisogni ... : 'Mettere la scienza e la tecnologia al servizio della vita, con l'obiettivo di accompagnare le persone accolte verso nuove autonomie e traguardi', la mission del Serafico, perché 'accogliere una ...

Fertilità maschile in calo - a novembre Open day per salute riproduttiva - : L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'inFertilità come una vera e propria malattia sociale: un uomo su 10 nel mondo è infertile ma in molti casi il problema sarebbe reversibile e ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : nella prima giornata dell’Opening day vincono Ragusa - Venezia e Napoli (all’overtime su San Martino di Lupari) : Si sono disputate al PalaRuffini di Torino le prime tre partite dell’opening day di Serie A1 femminile 2018-2019, spalmato su due giorni. Hanno vinto tutte e tre le formazioni più quotate: Ragusa, Venezia e Napoli. La Dike, però, ha dovuto soffrire tantissimo di fronte a San Martino di Lupari, che si conferma squadra che potrebbe compiere più di uno sgambetto in questa stagione. Domani ci sarà il restante terzetto di incontri: alle 14 ...

H-D Open day : tutte le novità 2019 in un weekend : A pochi mesi da uno degli annunci più rivoluzionari nella storia H-D per i futuri sviluppi di prodotto, le concessionarie della rete Harley in Italia si preparano al tradizionale weekend Open Day d’autunno, il ‘porte aperte’ nel quale gli appassionati del marchio possono scoprire tutte le novità relative alla prossima stagione. Che diventa anche l’occasione […] L'articolo H-D Open Day: tutte le novità 2019 in un weekend sembra essere il ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : comincia la stagione! A Torino si parte con l’Opening Day : Riparte il campionato di Basket femminile. A Torino si disputerà la 17esima edizione dell’Opening Day, una due giorni al PalaRuffini, che vedrà in campo tutte le dodici squadre della nuova Serie A1. Si comincia sabato con il match delle 14.00 tra la neopromossa Sesto San Giovanni che dovrà vedersela contro la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto interessante, perché la società lombarda si è mossa bene sul mercato e punta alla ...

Presentati 78 progetti didattici all’Open day capitolino : Oltre 200 persone hanno affollato la Pelanda a Testaccio in occasione dell’Open Day che ha ospitato la presentazione dei 78

Salute : oltre 80 visite al Policlinico di Messina durante l’Open day per la diagnosi di artrite reumatoide e spondiloartrite [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Un Open day gratuito per insegnanti al Museo nazionale di Egnazia : Insegnare l'archeologia, collegare l'insegnamento della storia ai luoghi e ai reperti. Domenica 30 settembre, presso il Museo di Egnazia, a partire dalle ore 10e fino alle 13, si svolgerà l'open day ...

Notte della Ricerca : ENEA si fa in 5 per l'Open day del 28 settembre : Attraverso eventi, mostre, tour, esperimenti dal vivo e giochi, sarà possibile addentrarsi nel mondo della scienza e dell'innovazione tecnologica, guidati da scienziati, Ricercatori e tecnici in un ...

Scuola - presentati 78 progetti didattici all'Open day capitolino : ... declinati all'interno di 6 aree tematiche : Ambiente e Scienza; Arte e Cultura; Diritti; Intercultura e Pace; Stili di Vita; Storia e Memoria. Si è tenuto anche un intermezzo musicale di studenti ed ...

Notte della Ricerca : ENEA si fa in 5 per l’Open day del 28 settembre : Più che raddoppiata quest’anno l’offerta ENEA in occasione della seconda edizione dell’Open day della Ricerca venerdì 28 settembre. Quest’anno infatti saranno 5 i Centri che apriranno le porte dalle ore 14.00 alle 23.30, con Portici, Trisaia e Brindisi che si aggiungono a Casaccia e Frascati nella manifestazione che permette a tutti di incontrare i Ricercatori all’interno dei loro laboratori. Attraverso eventi, mostre, tour, esperimenti dal vivo ...