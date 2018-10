Olio tunisino | “Ma quale fake news?”

meteoweb.eu

: Dopo l'allarme della Coldiretti sull'importazione dell'olio tunisino e sul crollo della produzione nazionale, abbia… - M5S_Europa : Dopo l'allarme della Coldiretti sull'importazione dell'olio tunisino e sul crollo della produzione nazionale, abbia… - ignaziocorrao : Alla viglia della stagione di raccolta delle olive, continuano ad arrivare navi colme d’#olio extra Ue. Ho chiesto… - coldiretti : Invasione di olio d'oliva tunisino, allarme della Coldiretti: «L'Ue fa crollare il nostro extravergine»… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Non c’è più sordo di chi non vuole sentire”. La Confagricoltura siciliana, tirata in ballo dalle dichiarazioni rilasciate dal patron della “Oleifici Bono” di Sciacca che definisce come “news” l’allarme lanciato in occasione dello sbarco a Palermo di 800 tonnellate dibiologico(l’equivalente di quasi L milione di bottiglie), tiene a precisare nuovamente i contorni della vicenda lasciando ogni giudizio di merito alla politica ed alla pubblica opinione. Che l’ltalia sia deficitaria nel settore dell’d’oliva è un fatto risaputo da diverso tempo e la Spagna, a cui ci lega l’euro, è tradizionalmente il nostro principale fornitore. Proprio per questa ragione il paese iberico è tenuto al rispetto delle regole comuni sulla concorrenza, per i metodi di produzione e di quelle per la ...