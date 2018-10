Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di domenica 14 ottobre e tutti i podi

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel golf - nel basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di lunedì 15 ottobre. Tutte le gare e le finali : lunedì 15 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la nona giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

VIDEO Giorgia Villa oro al volteggio - che doppietta alle Olimpiadi Giovanili! Esercizio strepitoso - super doppio avvitamento : Giorgia Villa ha incantato ancora alle Olimpiadi Giovanili 2018 e ha conquistato la seconda medaglia d’oro dopo quella spettacolare nel concorso generale individuale. L’azzurrina ha demolito la concorrenza al volteggio grazie a un eccezionale doppio avvitamento. Poi purtroppo alle parallele si è dovuta accontentare della medaglia d’argento battuta per un decimo da Ksenia Klimenko. Di seguito il VIDEO dell’Esercizio di ...

L'Italia - doppio oro azzurro alle Olimpiadi giovanili : Roma, 14 ott., askanews, - L'Italia riprende da dove aveva lasciato e dopo la serie di ori di ieri inizia la settima giornata di gare ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires con una medaglia ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Atletica per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’Atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in palio gli ultimi tre titoli. Ci saranno altre sorprese? : Cala oggi il sipario sul Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in palio gli ultimi tre titoli. Si assegneranno infatti le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i finalisti ed i favoriti per la vittoria. Nel singolare femminile è favorita la transalpina Clara Burel, numero sette del seeding, che affronterà oggi per l’oro la ceca Kaja Juvan. ...

Olimpiadi Giovanili : Villa oro e argento : ANSA, - ROMA, 14 OTT - La ginnasta Giorgia Villa ha bissato l'oro vinto ieri nel concorso generale e si è laureata campionessa olimpica nel volteggio alle Olimpiadi giovanili in corso a Buenos Aires. ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : ori a Spagna e Argentina - padroni di casa di bronzo tra i ragazzi : Si è chiuso nella notte italiana il programma di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, che ha assegnato dunque le medaglie d’oro, tanto nel torneo maschile, tanto il quello femminile. Tra i ragazzi, la medaglia più pregiata è andata alla Spagna, capace di piegare 2-1 agli shoot.out il Portogallo nella finalissima del Parque Sarmiento. Nel primo set le Furie Rosse hanno tenuto il vantaggio fino ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : si assegnano le prime medaglie - Benati ci prova sui 400 metri : Oggi si assegnano le prime medaglie per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Dopo la disputa delle gare 1, infatti, oggi andranno in scena le seconde manche i cui risultati andranno sommati a quelli ottenuti nei giorni precedenti in modo da definire le classifiche finali. L’Italia proverà a essere della partita anche se non sarà semplice lottare per le medaglie, gli ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi domenica 14 ottobre è in programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi domenica 14 ottobre alle ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Yousefi vince il duello stellare con Hristov nei +85 kg - la thailandese Khamhaeng domina nei +63 kg : L’ultima giornata di gare del programma di Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento delle competizioni riservate ai +63 kg femminili e +85 kg maschili, con nessun atleta italiano impegnato. La spedizione azzurra si era chiusa ieri con la splendida medaglia d’oro di Cristiano Ficco ottenuta nei -85 kg con l’ottima misura complessiva di 325 kg. L’ultimo titolo assegnato ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa sfiora il tris dorato! Klimenko vince per un decimo sugli staggi - la Fata è seconda : La tripletta sfuma per appena un decimo, impedita dalla rediviva Kseniia Klimenko che dopo una settimana in apnea si risveglia e conquista il titolo alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi Giovanili 2018. Giorgia Villa andava a caccia della terza medaglia d’oro dopo aver dominato nel concorso generale e al volteggio, saliva per ultima sugli staggi e portava in gara un meraviglioso esercizio con il vertiginoso D Score di 6.0 ma una ...

Canoa velocità - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Uzbekistan ed Ungheria : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina tornerà in gara lunedì nella fase finale della Canoa slalom. Nella canadese femminile oro all’uzbeka Gulbakhor Fayzieva, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : scattata la fase a gironi dei due tornei. I risultati della prima giornata : Scattato il torneo di Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini doppio successo per Argentina e Francia, mentre il Giappone si ferma ad ...