Olimpiadi Giovanili 2018 | tutti gli italiani in gara lunedì 15 ottobre Programma | orari

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Più forti del sorteggio : Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti di finale del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Jamila Laurenti e Matteo Mutti escono agli ottavi della prova a squadre : L’Italia del Tennistavolo esce agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti sono stati sconfitti da Europa1, composta dalla serba Sabina Surjan e dallo svedese Truls Moregard, con il punteggio di 0-2. In entrambi i singolari però gli azzurrini avrebbero potuto vincere: Laurenti ha ceduto alla serba per 2-3 dopo essere stata in vantaggio di due set e 7-5 nel terzo e a ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : SOFIA TOMASONI CAMPIONESSA OLIMPICA NEL KITEBOARD!! L’azzurra conquista il successo grazie alla vittoria in Final Race! : SOFIA TOMASONI compie un’impresa fantastica e si aggiudica la medaglia d’oro nel Kiteboard Twin:Tip Racing femminile alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La 16enne azzurra si è guadagnata il titolo di CAMPIONESSA OLIMPICA Giovanile grazie al successo ottenuto nella decisiva Finale A che si è disputata solo oggi a causa della scarsa intensità del vento nell’ultima giornata. SOFIA si ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di domenica 14 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : Ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Vela, kiteboard femminile 1. Sara Tomasoni (ITA) 2. Nina Font (SPA) 2. Poema Newland (FRA)

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel golf - nel basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di lunedì 15 ottobre. Tutte le gare e le finali : lunedì 15 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la nona giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

VIDEO Giorgia Villa oro al volteggio - che doppietta alle Olimpiadi Giovanili! Esercizio strepitoso - super doppio avvitamento : Giorgia Villa ha incantato ancora alle Olimpiadi Giovanili 2018 e ha conquistato la seconda medaglia d’oro dopo quella spettacolare nel concorso generale individuale. L’azzurrina ha demolito la concorrenza al volteggio grazie a un eccezionale doppio avvitamento. Poi purtroppo alle parallele si è dovuta accontentare della medaglia d’argento battuta per un decimo da Ksenia Klimenko. Di seguito il VIDEO dell’Esercizio di ...

L'Italia - doppio oro azzurro alle Olimpiadi giovanili : Roma, 14 ott., askanews, - L'Italia riprende da dove aveva lasciato e dopo la serie di ori di ieri inizia la settima giornata di gare ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires con una medaglia ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in palio gli ultimi tre titoli. Ci saranno altre sorprese? : Cala oggi il sipario sul Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in palio gli ultimi tre titoli. Si assegneranno infatti le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i finalisti ed i favoriti per la vittoria. Nel singolare femminile è favorita la transalpina Clara Burel, numero sette del seeding, che affronterà oggi per l’oro la ceca Kaja Juvan. ...

Olimpiadi Giovanili : Villa oro e argento : ANSA, - ROMA, 14 OTT - La ginnasta Giorgia Villa ha bissato l'oro vinto ieri nel concorso generale e si è laureata campionessa olimpica nel volteggio alle Olimpiadi giovanili in corso a Buenos Aires. ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : ori a Spagna e Argentina - padroni di casa di bronzo tra i ragazzi : Si è chiuso nella notte italiana il programma di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, che ha assegnato dunque le medaglie d’oro, tanto nel torneo maschile, tanto il quello femminile. Tra i ragazzi, la medaglia più pregiata è andata alla Spagna, capace di piegare 2-1 agli shoot.out il Portogallo nella finalissima del Parque Sarmiento. Nel primo set le Furie Rosse hanno tenuto il vantaggio fino ...