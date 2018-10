Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Yousefi vince il duello stellare con Hristov nei +85 kg - la thailandese Khamhaeng domina nei +63 kg : L’ultima giornata di gare del programma di Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento delle competizioni riservate ai +63 kg femminili e +85 kg maschili, con nessun atleta italiano impegnato. La spedizione azzurra si era chiusa ieri con la splendida medaglia d’oro di Cristiano Ficco ottenuta nei -85 kg con l’ottima misura complessiva di 325 kg. L’ultimo titolo assegnato ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa sfiora il tris dorato! Klimenko vince per un decimo sugli staggi - la Fata è seconda : La tripletta sfuma per appena un decimo, impedita dalla rediviva Kseniia Klimenko che dopo una settimana in apnea si risveglia e conquista il titolo alle parallele asimmetriche alle Olimpiadi Giovanili 2018. Giorgia Villa andava a caccia della terza medaglia d’oro dopo aver dominato nel concorso generale e al volteggio, saliva per ultima sugli staggi e portava in gara un meraviglioso esercizio con il vertiginoso D Score di 6.0 ma una ...

Canoa velocità - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Uzbekistan ed Ungheria : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina tornerà in gara lunedì nella fase finale della Canoa slalom. Nella canadese femminile oro all’uzbeka Gulbakhor Fayzieva, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : scattata la fase a gironi dei due tornei. I risultati della prima giornata : Scattato il torneo di Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini doppio successo per Argentina e Francia, mentre il Giappone si ferma ad ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires : ottima prova di Kaddari e Silvestri : ottima prova di Dalia Kaddari ed Emma Silvestri alle Olimpiadi giovanili di Atletica a Buenos Aires Si completa il programma del primo turno per l’Atletica alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, con la terza giornata di sfide. Nei 200 metri la velocista sarda Dalia Kaddari firma il terzo crono di gara-1 in 24.24 (vento -0.6) vincendo la propria serie mentre sui 400 ostacoli la marchigiana Emma Silvestri, argento europeo under 18, ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa sa solo vincere - trionfo al volteggio! Doppio avvitamento di lusso : Non la ferma più nessuno, Giorgia Villa è letteralmente scatenata e continua a vincere alle Olimpiadi Giovanili 2018. Dopo l’epocale trionfo di ieri nel concorso generale, la bergamasca ha incominciato alla grande la prima giornata di Finali di Specialità e ha letteralmente dominato l’atto conclusivo al volteggio conquistando una già annunciata medaglia d’oro. La 15enne ha dettato legge come da pronostico: superlativo Doppio ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia va agli ottavi! Superata la Germania : L’Italia del Tennistavolo è agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti hanno sconfitto la Germania in quello che difatti era già uno scontro ad eliminazione diretta, chiudendo al secondo posto nel Girone D alle spalle della Cina, che ha terminato battendo agevolmente anche la Nigeria. Di seguito i risultati odierni: Italia-Germania 2-1 Jamila Laurenti-Franziska ...

Olimpiadi Giovanili : Casadei oro per l'Italia nel salto a ostacoli : Nuova medaglia d'oro dell'Italia in apertura della settima giornata di gare ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Giacomo Casadei, in sella a Darna Z, ha vinto il jump off di salto ostacoli ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo crolla nel laser run - addio sogni di gloria : Si scioglie sul più bello il sogno a cinque cerchi di Alice Rinaudo: il laser run della prova femminile del Pentathlon moderno delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires certifica il crollo dell’azzurrina che, partita con 14″ di margine sulla più immediata delle inseguitrici, deve accontentarsi della quinta posizione. Dopo il ranking round di ieri l’azzurrina era in testa ed aveva difeso la sua posizione anche dopo la prova di ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Urna ancora sfortunata per Scampoli/Bertozzi : sfida alle brasiliane negli ottavi : Ci risiamo. ancora una volta in un a grande manifestazione internazionale le “palline” girano al contrario per i colori azzurri e al primo sorteggio arriva l’avversario più difficile per le coppie di casa nostra. Era già successo ai Mondiali Under 19 in Cina a luglio quando Scampoli/Bertozzi dovettero affrontare le coppie che poi si sarebbero classificate seconda e terza nel girone preliminare e la futura quarta ai sedicesimi, ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : rimandate a domani le Final Race di kiteboard. Gli argentini festeggiano in casa l’oro nei Nacra 15 - Spagnolli-Fava chiudono noni : Doveva essere l’ultima giornata del programma di Vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ed invece la scarsa intensità del vento ha costretto gli organizzatori a rimandare a domani le Final Race del kiteboard maschile e femminile, che sono previste per le ore 15.10 italiane. Il meteo è stato più clemente rispetto agli ultimi due giorni dal punto di vista della temperatura, infatti sulla costa argentina si sono registrati ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball : Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di Golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ...

Equitazione - Olimpiadi Giovanili 2018 : strepitoso Giacomo Casadei! L’azzurro è ORO nel salto ostacoli a Buenos Aires : Grandi notizie per l’Italia nella gara del salto ostacoli di Equitazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Giacomo Casadei, in sella a Darna Z, ha vinto infatti il jump-off davanti al cavaliere degli Emirati Arabi, Omar Almarzooqi, e a quello dell’Honduras Pedro Espinosa. Una prova sontuosa quella di Casadei che ha confermato il grande feeling che si era evidenziato nel corso della prova a squadre con il Team ...