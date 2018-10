Oggi si fanno sette nuovi santi

Volley femminile - Mondiali 2018 : Davide Mazzanti “La vittoria di Oggi ci servirà tantissimo”. Cambi “Domani vogliamo vincere - non si fanno calcoli” : L’Italia ha battuto la Russia per 3-1, centrando l’ottava vittoria consecutiva nei Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Un successo che ha dato anche la certezza matematica del primo posto alla squadra di Mazzanti. Un cammino davvero straordinario per le azzurre, che puntano ora a superare le Final Six per poi giocarsi una medaglia. Quella di oggi è stata una partita molto difficile e anche per questo la vittoria dell’Italia ...

Le idee di Galli della LOggia fanno il gioco di Lega e M5s : La politica sottomessa dall'economia? È la politica a non riuscire a immaginare un suo ruolo che non richieda più spese; per questo ha bisogno di finanziarsi, e solo offrendo interessi elevati riesce ...

Google 20 anni dopo : cosa fanno Oggi gli artefici del suo successo : Tutti conoscono Sergey Brin e Larry Page, i cofondatori di Google, ma la storia del motore di ricerca è fatta di molti volti, alcuni noti altri meno. Per una scelta giusta nel momento giusto, o per fortuna, si sono trovati al centro della storia del digitale. oggi che cosa fanno?...

50 sfumature di grigio attori : cosa fanno Oggi Dakota Johnson e Jamie Dornan : 50 sfumature di grigio film, Ana e Christian Grey: che fine hanno fatto gli attori Dakota Johnson e Jamie Dornan Era prevedibile: il film di 50 sfumature di grigio ha cambiato la vita dei suoi protagonisti, gli attori Dakota Johnson e Jamie Dornan. Dopo aver finito di girare le riprese della trilogia cinematografica circa due […] L'articolo 50 sfumature di grigio attori: cosa fanno oggi Dakota Johnson e Jamie Dornan proviene da Gossip e ...

MotoGp – Rosi e Laura fanno sorridere Valentino Rossi sotto la piOggia di Silverstone : le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Due bellezze mozzafiato al fianco di Valentino Rossi: le ombrelline Yamaha Rosi e Laura fanno sorridere il Dottore nella grigia domenica di Silverstone Una domenica piovosa, piovosissima a Silverstone: nonostante l’anticipo della gara di MotoGp, dalle 14.00 alle 12.30, i piloti della categoria regina non sono potuti ancora scendere in pista per disputare il Gp della Gran Bretagna. Si attendono ancora aggiornamenti, per capire se la ...

Genova - polemica per i funerali di Stato : alcune famiglie li rifiutano e li fanno Oggi : In vista dei funerali - che si terranno sabato giornata di lutto nazionale e ai quali hanno scelto di non partecipare i familiari di 17 vittime

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto - Oggi 13 agosto : a vuoto la caccia al 6 - in 3 fanno 5 (232/2018) : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 13 agosto: concorso 232/2018 anticipa al lunedì per la festa di Ferragosto, le ultime curiosità e notizie(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:53:00 GMT)

Tassa di sOggiorno - i comuni fanno cassa. A Matera aumenti del 100% : Corsa dei comuni a introdurre il balzello sui visitatori in arrivo. Partito nel 2011 in 13 località, questo strumento di fiscalità locale è ormai adottato da oltre 900 sindaci italiani, complice la possibilità riaperta dalla manovrina della scorsa estate (il Dl 50/2017) di introdurre la Tassazione per chi non avesse ancora provveduto o di rimodularla. Risultato: nel 2018 saranno riscossi oltre 500 milioni: Roma leader con 126 ...