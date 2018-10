Nuoto | Pellegrini | saranno 2 anni tosti

Nuoto - Federica Pellegrini guida il gruppo azzurro in raduno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre : Dal 14 ottobre, Federica Pellegrini e altri nuotatori azzurri saranno a Livigno per tre settimane di lavoro Ritiro in altura per un gruppo di azzurri che saranno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre, in preparazione dei meeting in vasca corta che apriranno la stagione che culminerà con i mondiali di Hangzhou da 6 all’11 dicembre. Sono convocati: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : la lista degli atleti già qualificati. Butini inserisce anche Federica Pellegrini : Dall’11 al 16 dicembre l’evento clou per il Nuoto, a chiosa del 2018, saranno i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e l’Italia inizia a scaldare i motori. Sono stati pubblicati dalla FIN, infatti, i criteri di selezione alla rassegna iridata asiatica, precisando che la scadenza per ottenere il tempo limite è fissata entro il 18 novembre. Un anticipo che ha portato ad effettuare delle integrazioni da parte del direttore ...

Nuoto - quando torna in gara Federica Pellegrini? Il piano della Divina : si riparte dal Nico Sapio verso i Mondiali : Dopo aver definitivamente scacciato i pensieri di un possibile ritiro, Federica Pellegrini prosegue il proprio periodo di allenamento in vista dei prossimi appuntamenti in vasca. La Divina, reduce da una stagione dedicata alla velocità e con poche ambizioni in cui è riuscita a nuotare senza particolari pressioni, sta intensificando la propria preparazione sotto la guida di Matteo Giunta ed è ormai pronta per iniziare le competizioni in vasca ...

Nuoto : Pellegrini - credo ancora ad amore : ANSA, - ROMA, 19 SET - "credo ancora nell'amore, e mi faccio meno paranoie. Il prossimo fidanzato? Lo voglio bello, alto, più di me, e moro. I biondi non mi piacciono". A Milano per la fashion week ...

Nuoto - Federica Pellegrini : "Credo nell'amore ma con meno paranoie" : Io pensavo fosse quello del Nuoto sincronizzato il mondo più difficile, ed invece quello dello spettacolo è ancora peggio, è c'è anche molta finzione rispetto al Nuoto una cosa stranissima'. Stefano ...

Nuoto – Federica Pellegrini non si ritira - le motivazioni che l’hanno spinta a non dire ‘basta’ : Federica Pellegrini commenta il dietrofront sulla sua decisione di ritirarsi, la nuotatrice italiana ora punta dritta a Tokyo 2020 Federica Pellegrini a fine agosto aveva pensato al ritiro dalle piscine. La Divina, dopo un deludente europeo, stava ragionando sulla possibilità di dire addio al Nuoto, ma a distanza di pochi giorni ha fatto dietrofront. La 30enne di Mirano ha infatti annunciato di puntare dritta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

Nuoto - Federica Pellegrini ringrazia gli influencer : 'Riparto per Tokyo' : E questa campagna dei costumi ispirata a Suidice squad la ricollega al mondo dei teeneger. 'E' stato davvero divertente, mi è piaciuto anche il film'. Arrivano a Verona anche altri compagni più ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Mi hanno convinta a non mollare - riparto verso Tokyo 2020. Non rinnego il progetto velocità e il ritorno ai 200…” : Federica Pellegrini è pronta a tornare in acqua e ripartire verso Tokyo 2020. Se a fine agosto la fuoriclasse 30enne aveva confessato di avere qualche dubbio sul suo futuro, martedì è arrivato invece l’annuncio attraverso un post su Instagram della volontà di continuare a gareggiare con l’obiettivo di partecipare alla quinta Olimpiade consecutiva, scrivendo una nuova pagina della storia del Nuoto azzurro. Una decisione che la Pellegrini ha ...

Nuoto – Federica Pellegrini non si ritira - l’annuncio ufficiale della Divina : “non volevo smettere così” : Federica Pellegrini non dirà per ora addio al Nuoto, la Divina allontana il ritiro e punta dritta ai Mondiali ed a Tokyo 2020 “Sì, mi rivedrete in acqua: gareggerò al Nico Sapio di Genova (9-10 novembre, ndr): voglio regalare un sorriso alla città colpita dalla tragedia del ponte crollato”: così Federica Pellegrini allontana la possibilità dell’addio alle piscine. La nuotatrice italiana, che tanta gloria ha portato al ...

Nuoto - Federica Pellegrini non molla - anzi rilancia. Per diventare ancora più storica : La Pellegrini è oro olimpico 2008, cinque volte campionessa del Mondo, sette volte regina d'Europa. Aggiungiamoci gli 11 record del mondo stabiliti, con quello sui 200sl che resiste tutt'ora dal 2009.

Nuoto - altro che addio : Federica Pellegrini svela il suo futuro! : Federica Pellegrini ha deciso di continuare a “scivolare” sull’acqua anche per i prossimi anni, la nuotatrice non si ritira “Comincia ad essere adesso ciò che tu vuoi essere domani. (William James) E io ho scelto di scivolare…“. Federica Pellegrini, attraverso un post su Instagram, ha annunciato di fatto la prosecuzione della sua carriera da nuotatrice. Dopo qualche dubbio, la Pellegrini ha deciso di ...

Nuoto - Ilaria Cusinato : “Federica Pellegrini è un esempio. Concentrata sui Mondiali - le Olimpiadi un obiettivo” : È stata una delle donne degli Europei di Nuoto di Glasgow in casa Italia. Due splendide medaglie per Ilaria Cusinato, non ancora 19enne nativa di Cittadella. L’azzurra ha dato spettacolo nei misti (200 e 400), con tempi di livello spaziale, che la proiettano verso un futuro che potrebbe essere davvero roseo. Ora un po’ di pausa e poi si inizia a pensare alla prossima stagione. Dietro tutto questo cosa c’è? “Innanzitutto ...

Nuoto - Federica Pellegrini combattuta sul suo futuro - divide il web : cinque titoli iridati non cancellano le delusioni olimpiche? : Parlare di Federica Pellegrini in queste ore non è certo l’argomento più originale che ci sia. Le sue dichiarazioni circa un suo possibile ritiro dall’attività natatoria ha creato un gran caos mediatico e non è un caso che oggi, digitando il nome ed il cognome dell’atleta su qualunque motore di ricerca, appaia il proprio virgolettato. Un boom social quello che si è scatenato e i partiti del web hanno preso delle posizioni ben ...