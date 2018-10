Notte di fuoco tra Commenda e Sant' Elia | incendiati furgone di ambulante e auto | fermato

Vento forte a Genova : un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nella Notte : Vento forte nel Genovese nella notte: intenso lavoro nelle scorse ore per i vigili del fuoco. A causa dei danni provocati dalle forti raffiche sono stati effettuati nella notte un centinaio di interventi da Arenzano a Bogliasco. Quattro squadre della sede centrale e tutti i distaccamenti cittadini hanno lavorato per ripristinare la sicurezza. L'articolo Vento forte a Genova: un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nella notte sembra ...

Un'altra Notte di fuoco in Costiera : è emergenza incendi - chiusa l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...

Formula 1 - GP Russia : a fuoco due set di gomme di Magnussen nella Notte. Colpa delle termocoperte : Nel giorno dell'annuncio del rinnovo di Magnussen e Grosjean per la stagione 2019, il team Haas deve fare fronte anche ad un curioso incidnete verificatosi nella notte: due treni di gomme destinati ...

Notte di fuoco sull'Amalfitana - tornano gli incendi a Tordigliano : VICO EQUENSE - Un vasto incendio è divampato durante la scorsa Notte, verso le 2, nella zona di Tordigliano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la vegetazione lungo la statale 163 Amalfitana dando ...

Roma - litiga con il negoziante al Quarticciolo - torna nella Notte e dà fuoco alla frutteria : Una lite per futili motivi ha scatenato l'ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio, con il titolare di un negozio di frutta e verdura, è tornato nel cuore della notte, per ...

Roma - litiga con il negoziante - torna nella Notte e dà fuoco alla frutteria : Una lite per futili motivi ha scatenato l'ira di un uomo che, non contento della sfuriata avuta nel pomeriggio, con il titolare di un negozio di frutta e verdura, è tornato nel cuore della notte, per ...

In fiamme nella Notte una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Laives - vigili del fuoco in azione nella Notte per un principio d'incendio : Laives . Erano da poco passate le 23.30 quando i vigili del fuoco di Laives e Bolzano sono stati allertati per un principio di incendio presso un bar di via Negrelli a Laives. A sprigionare del fumo ...

Padova - casa a fuoco nella Notte : madre e figlio trovati morti abbracciati : Padova - Questa notte alle 2:30 pauroso e tragico incendio in una casa singola di due piani a Conselve in via Padova. A provocare il rogo, divampato al piano terra, è stato un corto circuito. La casa ...

Incendio via Dante : nella Notte cantine a fuoco : Incendio via Dante: intorno a mezzanotte e mezza, al civico 87. Tre persone portate al pronto soccorso per controllo dopo aver respirato il fumo. Incendio Via Dante: nella notte cantine a fuoco Il ...

Recco : la Notte illuminata a giorno per la sagra del fuoco : Giovedì 6 settembre 2018 ore 19.30 Apertura stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicali ore 21.00 Concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco diretta dal Prof. Marco Capurro ...

F1 - nuovo telaio per Ericsson : la Sauber ha lavorato tutta la Notte grazie ad una deroga al coprifuoco : Ericsson sarà al via del Gp d’Italia di Monza, il pilota della Sauber dopo l’impatto di ieri è stato ritenuto idoneo a correre “Il team sta già lavorando per ripararla e mandarmi in pista domani mattina. Non vedo l’ora di tornare a guidare”, ha dichiarato Ericsson ieri dopo l’incidente nel quale ha distrutto la sua Sauber. Ebbene, così è stato. Secondo quanto rivelato dai vertici della Fia, i meccanici ...

Cina - a fuoco un hotel nel cuore della Notte : 18 morti : L'incendio è divampato al Beilong Hot Spring hotel di Harbin, nel nord est della Cina: 18 i morti finora accertati. Ignote le cause, ma si teme un guasto all'impianto elettrico.Continua a leggere

Fiamme nella Notte - a fuoco il chiosco di «Vitamina» in via Shakespeare : BOLOGNA - Un incendio ha distrutto nella notte il chiosco di «Vitamina» in via Shakespeare, zona Corticella alla periferia di Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.30 circa, dopo diverse ...