Nota del Viminale su Riace | “Nessun trasferimento obbligatorio”  

Riace - la Nota del Viminale : nessun trasferimento obbligatorio di migranti : A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria. È il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché ...

La Nota del Viminale su Riace : nessun trasferimento forzato per i migranti : Il ministero: si muoveranno solo su base volontaria. È il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere .Possono andare in altri progetti Sprar nelle vicinanze,

Napoli : rapinano il fattorino di una Nota pasticceria del centro - arrestati : I carabinieri della stazione Stella di Napoli hanno arrestato [VIDEO]Giovanni Flauto di 35 anni, originario del rione Sanita', uno dei quartieri più difficili della citta' e Giovanni Pecoraro di 44 anni, nativo di Cavour, per rapina aggravata. I due uomini sono accusati di essere responsabili di una rapina, perpetrata nei confronti di un fattorino delle consegne impiegato presso una nota pasticceria del centro. I militari dell'Arma hanno eto ...

Def - ok della Camera alla Nota di aggiornamento : ... come quelli 'del ministro del Tesoro Usa che conosce i fondamentali della nostra economia, che sono molti solidi'

Tav : M5S - progetto sottoposto ad analisi costi - benefici - lo dice la Nota del Def (2) : (AdnKronos) - Tali passaggi confermano quindi quanto il Movimento 5 Stelle dice da molto tempo: “Nella nota al Def viene riportato quello che come Movimento 5 Stelle diciamo da sempre – fanno sapere i parlamentari e i consiglieri regionali veneti del Movimento 5 Stelle – ovvero che bisogna potenziar

Tav : M5S - progetto sottoposto ad analisi costi - benefici - lo dice la Nota del Def : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Il Tav sarà inserito fra le opere che verranno sottoposte alla rigorosa analisi costi-benefici del Ministero delle Infrastrutture. Lo ribadiscono i parlamentari e i consiglieri regionali veneti del Movimento 5 Stelle: la conferma arriva dalla nota al Def, nella quale s

Manovra - il Parlamento approva la Nota al Def : ok allo scostamento del deficit : L'Aula del Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari . Via libera ...

Napoli : rapinano il fattorino di una Nota pasticceria del centro - arrestati : I carabinieri della stazione Stella di Napoli hanno arrestato Giovanni Flauto di 35 anni, originario del rione Sanità, uno dei quartieri più difficili della città e Giovanni Pecoraro di 44 anni, nativo di Cavour, per rapina aggravata. I due uomini sono accusati di essere responsabili di una rapina, perpetrata nei confronti di un fattorino delle consegne impiegato presso una nota pasticceria del centro. I militari dell'Arma hanno eseguito ...

Manovra - il Senato approva la Nota al Def : ok allo scostamento del deficit : L'Aula del Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari . Secondo ...

Ufficio parlamentare di bilancio - che cosa fa e chi sono i componenti del consiglio che ha bocciato la Nota al Def : Il Documento programmatico di bilancio che sarà inviato a Bruxelles la prossima settimana conterrà l’indicazione che la previsioni del governo italiano non sono state validate dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Cioè l’organismo deputato a verificare le stime di finanza pubblica e il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee, assicurandone l’affidabilità. Non è il miglior biglietto da visita per una ...

Napoli - rapinano ragazzo delle consegne di una Nota pasticceria : presi : I carabinieri della stazione Napoli-Stella hanno arrestato per rapina aggravata due complici, Giovanni Flauto, 35enne del Rione Sanità e Giovanni Pecoraro, 44enne di Cavour, dando esecuzione nei loro ...

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della Nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della Nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...

Rischio salmonella - prodotti richiamati dai supermercati : ecco i lotti interessati. La Nota del Ministero della Salute : Rischio salmonella negli alimenti presenti nei supermercati italiani. Nello specifico, nei richiami autorizzati in data odierna, si parla di salmonella enterica. Di cosa si tratta? Conosciuta in precedenza come salmonella cholaeresuis, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello che appartiene al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono causati da cibo infettato da salmonella enterica, che spesso infetta ...