Non si vince da un anno

Nations League - Roberto Mancini : “Per vincere ci serve un centravanti. Retrocessione? Non mi preoccupa - punto agli Europei” : L’Italia è quasi con le spalle al muro, domani è obbligata a non perdere in Polonia se vuole ancora sperare di evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League di calcio. Giornata di vigilia per la nostra Nazionale che si prepara alla sfida contro i biancorossi, anch’essi nelle loro stesse condizioni. Il CT Roberto Mancini è già al primo bivio della sua gestione azzurra ma nella conferenza stampa che anticipa il match ha ...

Giro di Lombardia 2018 - Vincenzo Nibali un esempio per i giovani. Il cuore dello Squalo oltre una condizione Non eccelsa : Col cuore più che con le gambe, con la grinta più che con la birra in corpo, con la generosità e con la classe più che con la brillantezza dei giorni migliori. Vincenzo Nibali ha impartito l’ennesima lezione non solo di ciclismo ma di vita alle nuove generazioni, è un esempio per i giovani, un’icona indelebile dello sport italiano, un uomo capace di giganteggiare in sella a una bicicletta e di scrivere pagine indelebili di storia. La ...

Juventus - Tudor : “La Champions Non deve essere un’ossessione - ci sono le basi per vincerla” : L’anno scorso ha raggiunto la salvezza con l’Udinese, nonostante avesse poche giornate per sintonizzarsi con la squadra. Poi qualche incomprensione con la dirigenza lo ha allontanato da Udine. Ora, Igor Tudor è in attesa di una chiamata e spera possa arrivare proprio dall’Italia. Il croato ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi ricordi in bianconero e del salto europeo che ...

Ascolti tv - vince Non dirlo al mio capo 2 con oltre 5 milioni di telespettatori : Non si ferma il successo di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: il quinto appuntamento ha dominato la prima serata dell’11 ottobre con 5 milioni 22mila telespettatori e uno share del 22.6%, battendo il match di Nations League Polonia-Portogallo, su Canale 5, che ha raccolto 1 milione 850mila spettatori con il 7.5%. Ascolti tv prime time Bene, su Rai2, la puntata della nuova edizione di ...

Nadia Toffa : "La sfida col tumore? Posso magari Non vincere - ma devo combattere mettendocela tutta" : Nadia Toffa, al timone della conduzione de Le Iene con Alessia Marcuzzi, sarà ospite nella puntata di domani di Verissimo. In occasione dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la conduttrice bresciana ha raccontato alcuni momenti della lotta contro la malattia che l'ha colpita lo scorso dicembre: Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e ...

Auto ibride - la gara : vince chi consuma meno - Non chi va più piano : La passione ibrida infiamma i piloti, ma anche, e soprattutto, i consumatori. Si perché la 9° edizione della GAI, Gruppo Acquisto Ibrido, Economy run è si una competizione tra maestri della guida , ...

Grande Fratello Vip 2018 - l'accusa choc a Lory Del Santo : «Il tuo sguardo Non mi convince...» : Lory Del Santo e "la notte delle pugnalate". Dopo i primi giorni di rodaggio, durante i quali gli inquilini vip hanno accolto Lory con calore e affetto, sarebbero iniziati a volare "i...

Chelsea - Hazard : 'Real Madrid? Non a gennaio. Ma voglio giocare in Spagna per vincere il Pallone d'Oro' : ... con 7 gol e 3 assist nelle prime otto giornate, continua a far parlare di sé soprattutto per il suo futuro: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno ...

Atp Shanghai – Federer vince ma Non convince : che fatica contro Bautista - staccato il pass per i quarti : Federer in difficoltà al torneo Atp di Shanghai: lo svizzero riesce comunque a battere Bautista Agut e volare ai quarti di finale del torneo cinese Federer continua a vincere, seppur senza troppa soddisfazione, al torneo Atp di Shanghai. Il tennista svizzero ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo cinese, ma non senza faticare. Dopo la sfida di ieri contro Medvedev, Federer ha sfidato oggi un tostissimo Bautista Agut, che ha ...