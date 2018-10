No a cane per cieca | multato il Gambrinus

Impediscono l’ingresso al cane per una persona cieca : multato lo storico Caffè Gambrinus a Napoli : I titolari dell’antico Caffé Gambrinus a Napoli sono stati sanzionati per 833 euro per aver impedito l’ingresso nella sala da the di un cane, al guinzaglio e con museruola, che accompagnava una cliente non vedente, e ciò contravviene alla legge che disciplina il comportamento degli animali accompagnatori di disabili. Il verbale è stato stilato dalla Polizia Municipale. “Si è trattato di uno spiacevole equivoco” dice ...

Per lo stupro delle studentesse americane condannato carabiniere : Firenze, 11 ott., askanews, - E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi per violenza sessuale aggravata, Marco Camuffo, il carabiniere accusato con il collega Pietro Costa di aver abusato di due ...

AIDAA : anche per portare a spasso il cane ci sono delle regole da rispettare - ecco quali sono : “portare a spasso il cane per le vie della città a volte appare una cosa naturale, ma anche per passeggiare con il nostro amico peloso ci sono delle regole che vanno rispettate, e queste sono in parte dettate dall’articolo 190 del codice della strada per quanto concerne il comportamento dei pedoni, ma altre sono dettate sopratutto dal buonsenso e dalla consuetudine“: lo spiega l’Associazione Italiana Difesa Animali ed ...

Per disfarsi del cane gli legano le zampe e lo gettano in acqua con una roccia al collo : Il piccolo cane, un esemplare di spaniel bianco e nero, è stato notato da un passante sulla riva di un torrente. Per lui ormai non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

LIVE Italia-Usa volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre per restare imbattute - sfida decisiva per le americane : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, sfida che chiude la seconda fase dei Mondiali di volley femminile. Le azzurre si presentano a questo ultimo match con la qualificazione e il primo posto del girone già in tasca, grazie alla splendida vittoria di ieri contro la Russia per 3-1. Vincere aiuta a vincere questo è sicuro, ma va detto che Davide Mazzanti potrebbe optare per un ampio turnover, per far recuperare energie mentali e ...

Rottweiler morde figlio del vicino : padrone uccide il cane/ Sassari - uomo denunciato per tre reati : Rottweiler morde figlio del vicino: padrone uccide il cane. Sassari, uomo denunciato per tre reati: incauta custodia dell'animale, lesioni e uccisione dell'animale(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:35:00 GMT)

canestro vuoto per gli italiani Un ovvio record : successo. Ed è, quasi, inutile meravigliarsi, perché in certi casi la logica e la matematica vanno di pari passo. E quindi: pochi, ssimi, italiani in campo nella serie di basket? Sì. Risultato: nel ...

Tiziano Ferro lancia un’appello sui social per adottare un cane : Tiziano Ferro è un animalista convinto, lo è neanche il suo impegno in favore degli animali, spesso in qualità di testimonial. Questa volta il cantante ha deciso di lanciare un appello decisamente più personale, mostrando su “Instagram” una foto del suo cane, che a 14 anni dimostra ancora una certa agilità. «Alla veneranda età di 14 anni, guardate che agilità!» -scrive Tiziano Ferro su Instagram – «I cani anziani hanno una marcia in più, ...

L’enorme operazione della Cina per spiare le aziende americane : La racconta una lunga inchiesta di Bloomberg: c'entrano minuscoli microchip-spia e migliaia di server utilizzati anche da Apple e Amazon The post L’enorme operazione della Cina per spiare le aziende americane appeared first on Il Post.

F1 – Follia di Verstappen a Suzuka - taglia la chicane e spinge fuori Raikkonen : arriva la penalità per Max [VIDEO] : Il pilota olandese spinge fuori Kimi Raikkonen dopo aver tagliato la chicane, cinque secondi di penalità per l’olandese Subito scintille nel Gp del Giappone, protagonisti Max Verstappen e Kimi Raikkonen che si toccano dopo il taglio della chicane dell’olandese. A farne le spese è il finlandese, accompagnato sulla ghiaia dal driver della Red Bull e costretto a cedere la posizione a Vettel che sale così in quarta posizione. Una ...

Lainate - salva un cane che si era perso e lo restituisce alla padrona : multata : La donna ha trovato l'animale che vagava per strada, lo ha portato a casa e ha avvisato i vigili. La signora che lo aveva perso lo ha potuto riabbracciare, ma entrambe sono state sanzionate. La protesta su Facebook e le scuse del sindaco

ANGI e Rotary Club Valdelsa al fianco delle istituzioni e delle eccellenze territoriali toscane per i giovani e l’innovazione : Il 05/10 a San Gimignano presso la prestigiosa Villa Ducci, l’Associazione Nazionale giovani Innovatori sarà ospite del Rotary Club Valdelsa per dialogare con rappresentanze locali e regionali su impresa, lavoro, Europa ed il ruolo della cultura nel piano dello sviluppo dell’ecosistema innovazione toscano insieme ai giovani e alla comunità europea L’Associazione Nazionale giovani Innovatori – ANGI, è la prima organizzazione nazionale no ...