Nicola Zingaretti punta a dividere i grillini

Nicola Zingaretti : “Con me un nuovo progetto per mandare a casa Lega e M5s” : Il Presidente della Regione Lazio lancia ufficialmente la sua candidatura alla guida del Partito Democratico e promette di "costruire un nuovo progetto per mandare a casa Lega e Movimento 5 Stelle", che "hanno tradito le promesse e stanno lasciando alle nuove generazioni un paese più povero e ingiusto".Continua a leggere

Il discorso di Nicola Zingaretti a Piazza Grande - in 10 punti : Serve una comunità nuova, con libere aggregazioni che studino, ricerchino e ci mettano in relazione con la scienza, con chi sa, con l'intellettualità diffusa. Dobbiamo rigenerare un campo chiamando ...

Per cambiare davvero Nicola Zingaretti deve andare a scuola da Corbyn e Sanders : Ieri si è aperta Piazza Grande la convention lanciata da Nicola Zingaretti per organizzare la corsa alle primarie del Partito democratico, ma soprattutto per rinnovare il centrosinistra oltre i confini del Partito democratico. Ma se vuole cambiare davvero e puntare a battere i partiti di governo, Zingaretti deve rimettere al centro la giustizia sociale e imporre maggiore discontinuità con il passato.Continua a leggere

La piazza di una sinistra normale. Nicola Zingaretti lancia la sua corsa al Congresso Pd : Una piazza "normale", per un forza normale. Senza effetti speciali, ossessioni di leaderismo e "menomale che il capo c'è". Sindaci e amministratori, non solo del Pd, si alternano sul podio dell'agorà di piazza Grande, la convention organizzata da Nicola Zingaretti, all'ex Dogana. È il lancio della candidatura di Zingaretti alla segreteria del Pd: "Non vogliamo continuare – dice in chiusura di mattinata - sulla strada ...

Ostia - “sindaca” M5s scambia Nicola con Luca Zingaretti/ Invita Montalbano al consiglio su viadotto Fiumicino : Ostia, “sindaca” M5s scambia Nicola con Luca Zingaretti e Invita Montalbano al consiglio sul viadotto di Fiumicino. Pd all'attacco, replica Cinque Stelle. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:47:00 GMT)

Ognibene : “Pieno sostegno al progetto Piazza Grande di Nicola Zingaretti” : “L’appello di Nicola Zingaretti per continuare a costruire un progetto ampio e solidale, che coinvolga tutte le forze progressiste d’Italia, ci deve vedere insieme in prima linea ed il progetto di Piazza Grande va sviluppato e sostenuto” questo è il pensiero di Daniele Ognibene, Capogruppo LeU al Consiglio Regione Lazio. “Abbiamo contribuito a dar vita con tutte le forze di sinistra a ‘l’alleanza del fare’ e per questo siamo stati premiati ...

Pd - Nicola Zingaretti risponde a Carlo Calenda proponendo una cena sociale in trattoria : Tempo di cene per il Pd. E se Carlo Calenda lancia su Twitter un invito a cena a casa sua per Gentiloni, Minniti e Renzi, Nicola Zingaretti organizza un banchetto "sociale" in trattoria: ha invitato una studentessa, un operaio, alcuni imprenditori e persone impegnate nel sociale e nella lotta all'illegalità. Lo ha annunciato su Facebook: "Ieri Paolo Gentiloni ha detto cose sagge sul tema del nostro modo di discutere per mettere al centro ...

Pd - Dario Franceschini lancia NicolaZingaretti : siluro a Matteo Renzi : Matteo Renzi pare sempre più avviato verso quel destino di 'semplice senatore' che lui stesso si è disegnato addosso qualche tempo fa. Per sfuggire tatticamente i riflettori. Che forse non vedrà mai ...

Pd - Nicola Zingaretti : “Voglio fare il segretario. No ad alleanze con il Movimento 5 Stelle” : L'attuale governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, conferma la sua candidatura alla segreteria del Partito democratico intervenendo all'incontro di AreaDem a Cortona, Arezzo. "Alleato è una parola bellissima, ma mai con il Movimento 5 Stelle. Ce le faremo a vincere? Ne sono convinto. Dobbiamo cambiare per essere più credibili".Continua a leggere

Nicola Zingaretti non esclude di cambiare nome al Pd. Gentiloni scettico - muro dei renziani : cambiare nome al Pd? "A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla festa del Fatto commentando l'ipotesi di un cambio di nome ...

Versiliana 2018 - Peter Gomez intervista Nicola Zingaretti. Speciale de La Confessione in diretta : Il direttore de ilFattoquotidiano.it Peter Gomez intervista in esclusiva il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla festa del Fatto in corso al parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta. (qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista Nicola Zingaretti. Speciale de La Confessione in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd - Nicola Zingaretti : “Contro il populismo serve un’alternativa. C’è il rischio di deriva autoritaria per l’Italia” : “Dobbiamo andare a fondo nella riflessione e io penso che un punto ci sia, tra i tanti, poi se ci vogliamo raccontare che la gente non ci capisce, facciamolo ma non può essere solo questo. Non può essere nemmeno solo l’attesa che loro governino male perché poi torneranno a votare noi. Non sarà così. O noi prepariamo una alternativa o loro alzeranno l’asticella contro le istituzioni per una deriva autoritaria dell’Italia. Se noi non ...