Nella notte c’è stata una rivolta nel carcere di Sanremo | in Liguria

Roma : esplosione Nella notte in palazzina a Genzano - 2 feriti gravi : esplosione nella notte nei pressi di Roma , in un appartamento al primo piano di una palazzina a Genzano : un uomo 47enne e una donna 41enne sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. L’appartamento è stato sequestrato Evacuate 12 famiglie. Si ritiene che l’ esplosione sia stata causata da una fuga di gas da una bombola. L’edificio è stato dichiarato inagibile e i ...

Nella notte tra sabato e domenica una bomba carta è esplosa davanti all'ingresso della sede locale della Lega Nord ad Ala, in Trentino-Alto Adige. L'esplosione ha danneggiato le vetrine del locale, che in quel momento era vuoto, e non ha causato