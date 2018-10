Nel Donbass la ferita dell’Europa 

LNR commenta le parole di Poroshenko sulla risoluzione del conflitto Nel Donbass - : Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha promesso di risolvere il conflitto in Donbas attraverso la diplomazia, per sollevare il morale, ritiene il rappresentante ufficiale della repubblica ...

ONU chiede a Kiev di pagare urgentemente le pensioni Nel Donbass - : L'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati , UNHCR, conta sulla rapida realizzazione da parte delle autorità ucraine degli obblighi per il pagamento delle pensioni ai ...

Donbass : ucciso Nella città di Donetsk il leader dei separatisti Zacharchenko : Tensione altissima nel Donbass, la regione del sud-est dell'Ucraina, in stato di guerra ormai dal 2014. Il capo dell'autoproclamata repubblica di Donetsk una delle due entita' filorusse, assieme a Lugansk, ad essersi dichiarate unilateralmente indipendenti da Kiev nel 2014 è rimasto ucciso in un'esplosione mentre si trovava all'interno del Separatist, un locale in pieno centro cittadino e di proprieta' del responsabile della sua guardia del ...