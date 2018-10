Nel decreto per Genova cento milioni in più ma i conti non tornano ancora

Quel codicillo Nel decreto Genova che mina la salute dei campi : 'Questa distinzione è alla base di un recupero dei reflui che sia all'interno di una sana logica di economia circolare'. 'Distinguere tra idrocarburi di origine naturale e artificiale' 'L'...

Decreto Salvini - la denuncia dell’associazione di avvocati : “Aumenta l’irregolarità Nel nostro Paese” : “Col Decreto sicurezza, aumenterà l’irregolarità nel nostro Paese”. La denuncia di Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) arriva per bocca dell’avvocato Salvatore Fachile. A Sabir, il festival diffuso delle culture mediterranee, a Palermo, gli avvocati di Asgi hanno messo in luce quanto le norme introdotte dal cosiddetto Decreto Salvini (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni ...

Spunta l'ipotesi di inserire Nel decreto fiscale il condono per le mini-cartelle sotto ai mille euro : Potrebbe essere uno stralcio totale quello in arrivo per le mini-cartelle sotto i mille euro. La cancellazione riguarderebbe i debiti più vecchi, quelli accumulati tra il 2000 e il 2010 che giacciono in gran parte nei cassetti dei contribuenti anche da prima della crisi economica.La norma rientrerebbe nel decreto fiscale a cui il governo sta lavorando, con l'obiettivo di arrivare con il testo definitivo sul tavolo del consiglio dei ...

Condono fiscale - Bitonci : Nel decreto 10 miliardi di entrate una tantum : Lo dice all'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor il sottosegretario dell'Economia Massimo Bitonci che si occupa per la

Foggia - aggredì agenti Nel Cara : gambiano rischia l'espulsione/ Scattano gli effetti del Decreto Salvini : Foggia, aggredì agenti nel Cara: gambiano rischia l'espulsione. Ultime notizie Cerignola, Scattano gli effetti del Decreto Salvini: ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune Nel decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Decreto Genova - Cantone : “C’è una lacuna Nel testo. E’ rischioso : la mafia può infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte ...

Raffaele Cantone : "Lacune Nel decreto Genova. C'è il rischio di infiltrazioni mafiose nei lavori" : Secondo Raffaele Cantone per le imprese mafiose potrebbe essere molto facile infiltrarsi nei lavori di ricostruzione del ponte Morandi. Una facilità, questa, dovuta al fato che nel decreto Genova è prevista "la deroga a tutte le norme extrapenali" e ciò comporta anche "la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive", ha spiegato il presidente dell'Anac in audizione alla Camera. "Non ritengo - ha ...

Danilo ToniNelli ministro alle gaffe : dal tunNel del Brennero al decreto col cuore : Bufale certificate, idee bizzarre, selfie inadeguati. Le esternazioni del titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture ormai stanno diventando un appuntamento fisso. Era ora di raccoglierle tutte Il vero lavoro di Toninelli? Aggiornare i social. Luca Bottura dà i voti a tutto " Toninelli non distingue un incrociatore da un gabbiano: la satira di Makkox" Danilo Toninelli si ostina con il "ponte vivibile": e si prende le pernacchie sui social ...

Danilo ToniNelli ministro alle gaffe : dal tunNel del Brennero al decreto col cuore : Al di là della contestazione 'politica', in cui oppositori e pentastellati puri e crudi hanno storto il naso per la presenza dell'esponente grillino in uno dei "salotti dell'establishment", "Ma quale ...

Il cuore di Toninelli non basta. Nel decreto Genova sbagliato il nome del suo ministero : Anche nel caso ipotetico che tutte le forze politiche si trovassero d’accordo sul “decreto Genova” e volessero approvarlo senza cambiare nemmeno una virgola, questo non sarebbe possibile. A causa di due errori, infatti, il testo dovrà subire comunque almeno due modifiche. La prima riguarda Danilo To

GENOVA - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : “NO ELEMOSINE”/ Video - ToniNelli : “non criticate Decreto - fatto col cuore” : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Genova - ToniNelli : “Decreto scritto col cuore e con la testa - non contestatelo” : Il decreto Genova “sarà migliorato. Non contestatelo perché non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di lavorare bene senza preoccuparsi dei ricorsi”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli, a Genova con la commissaria europea Violeta Bulc, mentre in città è in corso la protesta di sfollati e commercianti. L'articolo Genova, Toninelli: “Decreto scritto ...

ToniNelli a Genova : 'Non contestate il decreto - è scritto col cuore'. Toti : 'Speriamo anche col cervello' : "L'Europa è pronta a fare la propria parte " ha detto la politica slovena " onorare la memoria delle vittime e dare un tributo a tutte la famiglie che stanno soffrendo, discutere con il governo e le ...