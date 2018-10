' Ndrangheta | 2 arresti | tentata estorsione

‘Ndrangheta - “pestavano imprenditore per estorcere denaro” : 5 arresti a Milano : All’inizio del 2017 hanno pestato un imprenditore per estorcergli un ingente somma di denaro. Per questo motivo la Dia di Milano ha arrestato cinque persone con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In carcere è finita Paola Galliani, 49 anni, intermediatrice finanziaria ritenuta la mente del pestaggio, mentre i domiciliari sono stati imposti a un suo collaboratore, Enrico Verità, di 57 anni. Secondo gli investigatori ...

Imprenditrice chiede aiuto alla 'Ndrangheta per incassare un credito e ordina pestaggio : cinque arresti : Convocò nel suo studio il debitore insolvente e lo fece picchiare da tre pregiudicati legati alla 'ndrangheta. Per questo è finita in carcere Paola Galliani, 49 anni, intermediatrice finanziaria con ...

Milano : professionisti ricorrono alla 'Ndrangheta per recuperare un credito. 5 arresti : Il reato ipotizzato è estorsione aggravata dal metodo mafioso. Coinvolti nelle indagini uomini riconducibili alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno. Sarebbero gli autori di un pestaggio ai danni di ...

Milano - 5 arresti per estorsione nella ‘Ndrangheta/ Imprenditore malmenato per riscuotere debito : Milano, 5 arresti per estorsione nella ‘ndrangheta. Imprenditore malmenato per riscuotere debito: cinque persone sono state fermate quest'oggi nel capoluogo lombardo(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:53:00 GMT)

Imprenditrice non riesce a incassare credito e si rivolge alla 'Ndrangheta : debitore pestato - 5 arresti in Lombardia : La mandante Paola Galliani: "Se entro stasera non riesco ad avere una cosa precisa, scateno la belva". E contatta tre persone riconducibili alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno

'Ndrangheta : 5 arresti per estorsione : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Il Centro Operativo DIA di Milano, coordinato da quella Direzione Distrettuale Antimafia, questa mattina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti ...

'Ndrangheta - 18 arresti cosca Alvaro : fermato sindaco Delianuova/ Ultime notizie - "asservito al clan" : 'Ndrangheta, operazione dei carabinieri: 18 fermi, tra cui un sindaco e due imprenditori. Colpo contro la cosca Alvaro, tra le più pericolose della zona.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:54:00 GMT)

'Ndrangheta : 18 arresti - fermato anche un sindaco : Francesco Rossi, primo cittadino di Delianuova nel Reggino, di una lista civica, è accusato di associazione mafiosa. Fermati anche due imprenditori - Blitz contro la cosca della ndrangheta Alvaro di ...

'Ndrangheta : arresti nel Reggino - anche sindaco e imprenditori : È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina nei confronti di appartenenti alla cosca Alvaro di Sinopoli, accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo e dalle finalità ...

'Ndrangheta - blitz nel Reggino : arresti : 6.55 blitz dei CC di Reggio Calabria nei confronti di membri della cosca Alvaro di Sinopoli,accusati di associazione di tipo mafioso,estorsione e truffa,trasferimento fraudolento di valori,aggravati da metodo e finalità mafiosi. Scoperti gli interessi criminali della cosca,tra le più agguerrite del mandamento tirrenico della'Ndrangheta reggina,capace di infiltrare enti pubblici e amministrazioni locali per influenzarne le scelte e acquisire ...

'Ndrangheta - tre arresti per l'omicidio dell'allevatore di Seminara : Il killer di Fabio Giuseppe Gioffrè sarebbe una vittima delle estorsioni del clan. Nell'agguato dello scorso 21 luglio era rimasto ferito un bambino di 10 anni

‘Ndrangheta - allevatore ucciso e bimbo ferito a Seminara : “Estorsione delle cosche”. Tre arresti : Il bambino ferito è stato certamente un fuori programma non previsto. Alla base dell’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffré, l’allevatore ucciso nella Piana di Gioia Tauro il 21 luglio scorso, c’era un’estorsione che le cosche stavano compiendo ai danni di un frantoio. Un omicidio di ‘Ndrangheta o, più probabilmente, il tentativo da parte della vittima di farsi giustizia da solo. I dettagli dell’operazione, eseguita stamattina dai carabinieri, ...

'Ndrangheta - uccisero allevatore e ferirono bambino : 3 arresti : Eseguita dai carabinieri di Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone, accusate, a vario titolo, di omicidio, estorsione e porto e detenzione illegali di ...

'Ndrangheta - tre arresti nel Reggino : 6.59 E' in corso dall'alba un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria,per arrestare 3 persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio,estorsione, porto e detenzione di armi,con l'aggravante dei modi mafiosi.La misura scaturisce dalle indagini avviate dopo l'omicidio di Gioffre Fabio Giuseppe,allevatore di Seminara (RC) ucciso a luglio scorso in un agguato mafioso in cui rimase ferito anche un minore bulgaro. Chiarite le ...