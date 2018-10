NBA | si ritira Richard Jefferson | uno dei migliori schiacciatori di sempre VIDEO

sportfair

: RT @MarcoAMunno: Si ritira Richard Jefferson: per lui, uno dei migliori schiacciatori di sempre, 17 stagioni da professionista esemplare co… - enricolanzetta : RT @MarcoAMunno: Si ritira Richard Jefferson: per lui, uno dei migliori schiacciatori di sempre, 17 stagioni da professionista esemplare co… - parallelecinico : RT @MarcoAMunno: Si ritira Richard Jefferson: per lui, uno dei migliori schiacciatori di sempre, 17 stagioni da professionista esemplare co… - LucaCico80 : RT @MarcoAMunno: Si ritira Richard Jefferson: per lui, uno dei migliori schiacciatori di sempre, 17 stagioni da professionista esemplare co… -

(Di domenica 14 ottobre 2018)ha deciso di lasciare il basket al termine di una carriera lunga 17 anni nella quale ha anche vinto un titolo NBAha deciso di dire basta con il basket e con la sua amata NBA al termine di una carriera sontuosa durata 17 anni. 38enne di Los Angeles, ha iniziato la sua carriera NBA con la maglia dei New Jersey Nets, con i quali ha dato spettacolo al fianco di Jason Kidd.rimarrà nella storia del basket, ricordato come uno deglipiù devastanti del gioco, anche se nel corso della sua carriera ha aggiunto altre caratteristiche al proprio gioco tali da renderlo solido in entrambe le metà campo. L’apice della carriera l’ha raggiunto senz’altro vincendo il titolo con la maglia di Cleveland al fianco di LeBron James, peranche un argento olimpico. Happy Retirement to...