NBA | i New York Knicks hanno deciso | addio a Joakim Noah

NBA – Clamoroso! I New York Knicks tagliano Noah : i dettagli dell’addio del francese : Joakim Noah e i New York Knicks hanno trovato l’accordo per il buyout: la franchigia newYorkese si libera del centro francese e del suo maxi contratto Arrivato dai Chicago Bulls per essere il titolare nello spot di centro, con un maxi contratto da top player, Joachim Noah ha deluso le attese, diventando un macigno sul salary cap dei Knicks. Infortuni, problemi di forma fisica e poca voglia di ritornare al top, hanno fatto scivolare ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

NBA - Joakim Noah non ne può più dei New York Knicks : 'Lasciatemi andare!' : Fino a pochi giorni fa sembrava tutto pronto per l'atteso addio tra Joakim Noah e i New York Knicks, ma a una settimana dall'inizio dei training camp ancora non è stato annunciato nulla su una loro ...

NBA – New York in fiducia - il presidente dei Mills non ha dubbi : “qualcosa sta cambiando in casa Knicks” : Il presidente dei New York Knicks, Steve Mills, ha speso delle belle parole per la nuova atmosfera che si respira intorno alla squadra: l’arrivo di coach Fizdale e le nuove aggiunte al roster fanno ben sperare Dopo alcune stagioni a dir poco pessime, in casa New York Knicks sembra si respiri aria nuova, aria di cambiamento. L’arrivo di coach Fizdale, i suoi metodi tesi a creare la coesione del gruppo che tanto è mancata nelle scorse ...

Mercato NBA – New York Knicks pronti ad andare all in su Kyrie Irving nel 2019 : New York Knicks pronti ad aggiungere Kyrie Irving al proprio roster nel Mercato 2019-2020: se non dovesse rinnovare con Boston, per il playmaker si prospetta un ritorno a casa Nemmeno il tempo di mettere a posto i tasselli necessari per la stagione 2018-2019, che i New York Knicks sembrano già pensare al Mercato NBA del prossimo anno. Secondo Sherrod Blakely di NBC’s, la franchigia newYorkese sarebbe interessata a Kyrie Irving, in ...

NBA – J.R. Smith si costituisce alla polizia di New York : ecco quanto accaduto : J.R. Smith si costituisce alla polizia di New York: il cestista dei Cavs ha deciso di rispondere alle accuse di ‘condotta criminale’ dovute all’episodio legato al telefono del fan lanciato in un cantiere Continua il pessimo 2018 di J.R. Smith. Dopo la brutta stagione in maglia Cavs e l’errore clamoroso in gara-1 delle Finals contro i Golden State Warriors, la guardia ex OKC ha dei problemi con la… legge. ...