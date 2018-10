NBA – Caos Timberwolves | Karl-Anthony Towns si sfoga | “ci stanno umiliando | adesso basta”

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018)sidopo la pessima preseason dei Minnesota: la stella della franchigia alza la voce La preseason deiè stata tutt’altro che positiva. La franchigia del Minnesota ha totalizzato 1 vittoria e 4 sconfitte consecutive, subendo 143 punti dai Bucks nell’ultima sfida. Qualcuno dirà che ‘sono solo amichevoli’, ma i brutti risultati, uniti alla questione legata alla cessione di Jimmy Butler e alnello spogliatoio, rischiano di pregiudicare l’inizio di stagione dei. Ci ha provatoa scuotere l’ambiente, mettendo in chiaro le cose senza giri di parole: “non possiamo più permetterci di andare là fuori e dire ‘oh, ok, non c’è problema, è soltanto preseason’. Questo flusso che abbiamo, l’onda che stiamo cavalcando, non va bene, non va per niente bene. ...