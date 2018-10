NBA – Anthony Davis la tocca piano | “sono il miglior giocatore della lega! LeBron e

NBA - Karl-Anthony Towns : 'Possiamo perdere - ma non farci mettere in imbarazzo in questo modo' : C'era grande attesa a Milwaukee per l'arrivo dei Minnesota Timberwolves " non tanto per il risultato della partita in sé, quanto per la risposta, in campo e fuori, dei T'Wolves dopo il tumultuoso ...

Preseason NBA – Anthony Davis non riesce a fermare i Raptors - gli Utah Jazza mandano al tappeto i Sacramento Kings : Solo due partite nella notte italiana: Toronto Raptors e Utah Jazz vincono rispettivamente contro New Orleans Pelicans e Sacramento Kings Lo spettacolo dell’Nba è iniziato! In attesa della stagione regolamentare, i campioni della palla a spicchi americana si sfidano in interessanti amichevoli di Preseason, utili per provare schemi e in particolar modo creare confidenza e maggiore complicità nelle squadre ‘stravolte’, che ...

NBA - Chris Paul : "Anthony? Uno dei migliori di sempre - basta mancargli di rispetto!' : Non basta aver segnato più di 25.00 punti in carriera, aver disputato 10 All-Star Game, essere stato capocannoniere NBA , nel 2003, e aver vinto il titolo NCAA e tre medaglie d'oro olimpiche con la ...

NBA - Carmelo Anthony rinuncia a una tripla e si scusa con D'Antoni : 'Colpa mia' : A Houston, si sa, i tiri da due punti presi fuori dall'area vengono evitati come la peste. Negli ultimi sei anni i Rockets si sono sempre confermati come la squadra che tenta meno tiri dalla media ...

Media Day NBA – L’apertura di Carmelo Anthony : “io dalla panchina? Aiuterò i Rockets a vincere in ogni modo” : Durante il Media Day dei Rockets, Carmelo Anthony ha aperto alla possibilità di ricoprire il ruolo da sesto uomo in casa Houston Gli Houston Rocekts sembrano essere la prima, se non l’unica vera squadra (forse insieme ai Celtics) in grado di poter porre fine al dominio dei Golden State Warriors. Già l’anno scorso Harden e compagni ci andarono vicini, fermandosi solo alle Finali di Conference. Quest’anno però, c’è un dettaglio in più da non ...

NBA - Anthony e i nuovi Rockets : 'Conosco il mio ruolo - voglio vincere il titolo' : A un passo dal battere gli Warriors ci sono arrivati, ma non sempre basta fermarsi a pochi metri da un'impresa per sentirsi soddisfatti. Lo sanno bene a Houston, fermati da un infortunio di troppo di ...

Mercato NBA – Karl-Anthony Towns rinnova con i Timberwolves : i dettagli del prolungamento del contratto : Karl-Anthony Towns ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con i Minnesota Timberwolves: un prolungamento incredibile, ma legato ad alcune particolari condizioni Dopo diversi rumor che hanno infiammato le notizie di Mercato delle ultime settimane, su una mancata possibilità di rinnovo, Karl-Anthony Towns è uscito allo scoperto, annunciando il suo rinnovo con i Timberwolves. Da sottolineare come la conferma ...

NBA – Jimmy Butler e la fidanzata di Karl-Anthony Towns : il clamoroso motivo dietro la cessione? [GALLERY] : clamoroso rumor che intreccia gossip e mercato NBA: alla base della richiesta di cessione di Jimmy Butler ci sarebbe un presunto flirt con Kawahine Andrade, fidanzata di Karl-Anthony Towns Nonostante Jimmy Butler avesse dato il sentore di voler cambiare aria già da tempo, la notizia dell’incontro con coach Thibodeau e la conseguente richiesta ufficiale di cessione ha sorpreso un po’ tutti. Dopo solo un anno, per altro ...

NBA – Gentile pronto a vestire la maglia dei Rockets : “sarà una favola - mi allenerò con Paul - Harden e Anthony!” : Alessandro Gentile si unirà agli Houston Rockets durante il training camp estivo: il cestista ex Bologna e Olimpia Milano si giocherà le sue carte per restare nel mondo NBA Giocare in NBA è il sogno di ogni ragazzo che, fin da bambino, ha preso in mano un pallone da basket. A breve, questo sogno si realizzerà per Alessandro Gentile, seppur non ‘completamente’. Il cestista ex Bologna e Milano si aggregherà al training camp degli ...

NBA - via Ariza dentro Anthony : i Rockets ci hanno davvero guadagnato? : Carmelo Anthony approda a Houston dopo l’esperienza non certo positiva in quel di Oklahoma City, sostituirà Ariza Via Ariza dentro Carmelo Anthony: i Rockets ci hanno davvero guadagnato? E’ la domanda che molti appassionati di NBA si stanno ponendo in queste ore, una domanda alla quale è difficile rispondere. Parlare a priori è senz’altro complicato, ma c’è un quesito al quale bisogna in primis rispondere. Di quale ...

NBA - Carmelo Anthony è un nuovo giocatore di Houston : i dettagli economici : Carmelo Anthony approda alla corte di coach D’Antoni, gli Houston Rockets annunciano l’accordo con l’ala Carmelo Anthony ha firmato, finalmente, con gli Houston Rockets. Un affare noto ormai da tempo, ma tardava ad arrivare l’ufficialità dell’accordo tra l’ala ex Thunder e la franchigia guidata da D’Antoni. Anthony riceverà 25.4 milioni di dollari restanti per un anno da Atlanta, mentre percepirà ...

NBA – Gli Hawks accontentano Carmelo Anthony : dopo 25 milioni di buyout arriva anche la maglia ‘commemorativa’ : dopo i 25 milioni che gli hanno concesso come buyout, gli Atlanta Hawks hanno esaudito anche un’altra richiesta di Carmelo Anthony: ottenere una maglia del team con il suo nome dopo avergli concesso un buyout da 25 milioni, che non gli farà perdere nemmeno un dollaro di quelli guadagnati ad OKC, gli Atlanta Hawks hanno accontentato anche l’ultima richiesta di Carmelo Anthony. L’ex cestista di OKC ha chiesto espressamente ...